Caso Coghlan: los abogados de Cristian Graf aseguran que “no tiene nada que esconder”

Los abogados de Cristian Graf, dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima, aseguraron este martes que su cliente “no tiene nada que esconder” y que está a disposición de la Justicia. El caso, conocido como el crimen de Coghlan, dio un giro en los últimos días tras la citación formal del sospechoso para ser indagado.