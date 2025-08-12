Caso Coghlan: los abogados de Cristian Graf aseguran que “no tiene nada que esconder”

Los abogados de Cristian Graf, dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima, aseguraron este martes que su cliente “no tiene nada que esconder” y que está a disposición de la Justicia. El caso, conocido como el crimen de Coghlan, dio un giro en los últimos días tras la citación formal del sospechoso para ser indagado.
La presentación en la Fiscalía
El abogado Martín Díaz explicó que Graf “no tiene ningún tipo de imputación” en este momento y que su presentación fue “un acto de buena fe” para demostrar que está a derecho.
El lunes, el acusado ya se había presentado voluntariamente y sin representación legal, pero no declaró porque la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, a cargo de Martín López Perrando, no lo había citado como imputado ni testigo.
Citación a indagatoria y acusaciones
Con el avance de la investigación, el fiscal citó a Graf para indagarlo por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.
Díaz señaló que aún no fueron notificados formalmente como defensa y que, una vez que eso ocurra, se acordará fecha y hora para la declaración. Además, sostuvo que no existe riesgo de detención debido a la prescripción de la acción penal.
La posición de la defensa
Los abogados defensores, Martín Díaz y Érica Nyczypor, remarcaron que creen en la inocencia de Graf y que este “no tenía relación ni vínculo” con la víctima, más allá de haber asistido al mismo colegio secundario.
“El hecho de que hayan ido a la misma escuela no implica ninguna conexión especial. Eran 300 chicos por curso”, dijo Díaz.
El crimen de 1984 que volvió a la luz
Fernández Lima fue asesinado en 1984 y, semanas atrás, sus restos fueron hallados enterrados en la medianera de la vivienda que actualmente ocupa Graf junto a su familia en Coghlan.
El hallazgo se produjo durante una obra de excavación y demolición, lo que llevó a que un excompañero del colegio señalara que víctima y sospechoso se conocían. Este testimonio activó nuevas líneas de investigación.