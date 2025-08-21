Los antecedentes de fallos de Conmebol: ¿qué puede pasar con Independiente y Universidad de Chile?

Lo que debía ser una fiesta en Avellaneda terminó en una de las noches mas oscuras que recuerde la Copa Sudamericana. El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado por la Conmebol luego de los gravísimos disturbios en el estadio Libertadores de América, con heridos, corridas y un saldo de más de 300 detenidos. Ahora, el futuro de ambos clubes queda en manos de la Comisión Disciplinaria del ente sudamericano, que ya anticipó que el caso fue derivado a sus órganos judiciales.