Los antecedentes de fallos de Conmebol: ¿qué puede pasar con Independiente y Universidad de Chile?

Lo que debía ser una fiesta en Avellaneda terminó en una de las noches mas oscuras que recuerde la Copa Sudamericana. El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado por la Conmebol luego de los gravísimos disturbios en el estadio Libertadores de América, con heridos, corridas y un saldo de más de 300 detenidos. Ahora, el futuro de ambos clubes queda en manos de la Comisión Disciplinaria del ente sudamericano, que ya anticipó que el caso fue derivado a sus órganos judiciales.
La expectativa está puesta en la magnitud de las sanciones. Y para dimensionarlo, vale repasar cómo actuó Conmebol en antecedentes similares.
Colo-Colo, el antecedente más reciente
El último episodio de este calibre ocurrió el 10 de abril de 2025. Colo-Colo recibía a Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando, en medio de incidentes con la policía nacional, en las afueras del estadio Monumental, dos simpatizantes del club chileno, de 13 y 18 años, murieron en un enfrentamiento.
Tras 20 días de investigación, la Conmebol fue contundente: le dio el partido por ganado 3-0 a Fortaleza, sancionó a Colo-Colo con cinco partidos a puertas cerradas como local y otros cinco sin poder llevar hinchas visitantes, además de una multa de U$S 80.000. A diferencia de Avellaneda, donde las dos parcialidades estuvieron involucradas, aquel fallo apuntó a un solo club.
Boca-River, el “gas pimienta” de 2015
Uno de los fallos más recordados se dio en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015. En el entretiempo del partido de vuelta en la Bombonera, Adrián Napolitano, conocido como “Panadero”, arrojó gas pimienta contra los futbolistas de River. Conmebol descalificó a Boca de la competencia, le dio la serie por ganada a River, aplicó una multa de U$S 200.000 y lo obligó a jugar dos partidos internacionales sin público.
Cobreloa-Olimpia, 2002
En los octavos de final de la Libertadores 2002, el árbitro argentino Ángel Sánchez fue agredido con una moneda en Calama durante el duelo entre Cobreloa y Olimpia. El partido se suspendió y la Conmebol falló a favor de los paraguayos: triunfo 2-0 en los escritorios. Olimpia, a posteriori, terminó consagrándose campeón de esa edición.
La final manchada de 2012
La Copa Sudamericana 2012 tuvo una definición insólita. Tigre, que perdía 2-0 ante San Pablo en el Morumbí, decidió no salir a jugar el segundo tiempo tras denunciar agresiones en los vestuarios por parte de la seguridad privada. La Conmebol dio por vencedor al club brasileño, que se quedó con el título, y sancionó económicamente a ambas instituciones.
Un caso que puede sentar precedente
Lo ocurrido en Avellaneda tiene un condimento distinto: participaron las dos parcialidades. Mientras los incidentes comenzaron en el sector visitante, la violenta respuesta de hinchas de Independiente y las fallas en el operativo de seguridad complican el panorama.
En los escritorios de Luque se definirá qué pasará con la serie de octavos de final, que estaba 1-1 al momento de la suspensión. Según trascendió, no se descarta incluso la posibilidad de que los dos equipos sean descalificados, lo que abriría un escenario sin precedentes en la historia de las copas sudamericanas.
No obstante, en el fútbol internacional sí existen ejemplos de sanciones conjuntas. En la Copa de Grecia 1961/62, tanto Olympiacos como Panathinaikos fueron castigados luego de que sus hinchas provocaran disturbios por sospechas de arreglo. Un año después, en la edición 1962/63, Panathinaikos y Olympiacos quedaron fuera de competencia tras abandonar su semifinal en medio de incidentes, lo que le permitió a AEK Atenas consagrarse campeón sin jugar la final.
Por lo pronto, Independiente ya evalúa viajar a Paraguay para presentar su defensa. “Vamos a estar defendiendo los intereses del club, porque no ha tenido nada que ver acá”, dijo Néstor Grindetti, presidente del "Rojo". No obstante, con los antecedentes sobre la mesa, lo único seguro es que la Conmebol no dejará el episodio sin una sanción ejemplificadora.