Secciones
DeportesFútbol

Minuto a minuto del horror en Avellaneda: ¿cómo se desató el escándalo en Independiente-Universidad de Chile?

Lo que debía ser un partido de Copa Sudamericana terminó en caos: violencia en las tribunas, heridos, más de 300 detenidos y la suspensión definitiva del encuentro.

CRONOLOGÍA DE UNA TRAGEDIA. Las imágenes del Independiente–Universidad de Chile recorren el mundo y reflejan la violencia desatada en Avellaneda. CRONOLOGÍA DE UNA TRAGEDIA. Las imágenes del Independiente–Universidad de Chile recorren el mundo y reflejan la violencia desatada en Avellaneda. EFE
Hace 2 Hs

El duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana estaba llamado a ser una fiesta. Sin embargo, lo que ocurrió en el estadio Libertadores de América se convirtió en una de las páginas mas oscuras del fútbol sudamericano. La noche del miércoles derivó en un escándalo internacional con escenas de extrema violencia, represión policial y un partido cancelado por Conmebol.

Previa marcada por la tensión

Un día antes del encuentro, las barras de ambos equipos ya habían marcado el clima. Hubo enfrentamientos en la calle, denuncias de robos de banderas y un ambiente caldeado que anticipaba problemas.

Pese a esos antecedentes, la seguridad falló de entrada: la barra de la U ingresó sin ser revisada con bombas de estruendo, bengalas, proyectiles e incluso armas blancas. La decisión de ubicarlos en una bandeja superior, justo sobre hinchas locales, fue el primer error fatal.

Primer tiempo: los incidentes se encienden

El partido apenas llevaba minutos cuando alrededor de 30 barras de la U destrozaron un baño y comenzaron a lanzar objetos hacia la parcialidad del Rojo. Entre los proyectiles cayeron butacas, maderas, botellas, materia fecal y hasta un inodoro.

Minuto a minuto del horror en Avellaneda: ¿cómo se desató el escándalo en Independiente-Universidad de Chile?

La tensión crecía en cada sector del estadio. El clima era insostenible, pero el partido siguió su curso.

Entretiempo: la situación se desborda

En el descanso, el descontrol fue aún mayor: se arrancaron más asientos, algunos fueron incendiados y un encapuchado arrojó una bomba de estruendo hacia la “Garganta del Diablo”, el sector donde suelen ubicarse familiares de los futbolistas. Ese hecho fue el detonante de la furia de los hinchas locales.

Minuto a minuto del horror en Avellaneda: ¿cómo se desató el escándalo en Independiente-Universidad de Chile?

Segundo tiempo: suspensión definitiva

El complemento apenas pudo jugarse un par de minutos. Los jugadores de la U intentaron calmar a su tribuna, pero los proyectiles seguían cayendo y hubo heridos dentro del campo de juego que necesitaron asistencia. El árbitro detuvo el partido y, tras varios intentos por reanudarlo, la Conmebol resolvió la cancelación definitiva.

Minuto a minuto del horror en Avellaneda: ¿cómo se desató el escándalo en Independiente-Universidad de Chile?

Afuera: represión y linchamientos

El caos continuó fuera del estadio. Miles de hinchas fueron desalojados en medio de una represión policial que dejó imágenes de corridas, golpes y personas ensangrentadas. El horror no se limitó a la calle, dentro del Libertadores de América, un grupo de barras de la U fue acorralado por hinchas de Independiente y sufrió un violento linchamiento que quedó registrado en videos. Algunos intentaron escapar saltando las rejas, otros quedaron inconscientes en el suelo, mientras camisetas de la U fueron colgadas como “trofeos” en las tribunas.

El colectivo destrozado y la salida de la U

En el estacionamiento, el micro que debía trasladar a la delegación de Universidad de Chile fue vandalizado. Los futbolistas y el cuerpo técnico quedaron encerrados durante horas en los vestuarios hasta que pudieron salir de madrugada hacia su hotel bajo custodia.

El saldo: heridos, detenidos y condenas

Según los primeros reportes oficiales en Buenos Aires, dos hinchas chilenos fueron operados por traumatismos de cráneo y permanecen en estado grave, otros 11 sufrieron heridas leves y se contabilizaron más de 300 detenidos.

Las imágenes recorrieron el continente y provocaron reacciones inmediatas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, habló de “irresponsabilidad en la organización” y remarcó que “nada justifica un linchamiento”. Desde Independiente, Néstor Grindetti culpó a la barra visitante y pidió sanciones contra la U, mientras que desde Chile el repudio también incluyó a la Conmebol y al operativo de seguridad.

La noche que debía ser recordada como un duelo sudamericano quedó marcada como una de las páginas más violentas en la historia reciente del fútbol continental. El “minuto a minuto del horror” en Avellaneda se transformó en una herida difícil de cerrar: el deporte cedió lugar a la barbarie.

Temas Buenos AiresCopa SudamericanaClub Atlético IndependienteClub Universidad de Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Evidente irresponsabilidad: Gabriel Boric apuntó contra la seguridad tras los disturbios en Independiente

"Evidente irresponsabilidad": Gabriel Boric apuntó contra la seguridad tras los disturbios en Independiente

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Independiente no tuvo nada que ver: Néstor Grindetti apuntó contra la U de Chile tras los disturbios en Avellaneda

"Independiente no tuvo nada que ver": Néstor Grindetti apuntó contra la U de Chile tras los disturbios en Avellaneda

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
2

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
4

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
5

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
6

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Más Noticias
Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

“Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando la idea de juego, dijo Campódonico sobre el triunfo de San Martín

“Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando la idea de juego", dijo Campódonico sobre el triunfo de San Martín

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Con Darío Sand y Aníbal Paz como figuras, mirá el 1x1 del triunfo de San Martín contra Deportivo Maipú

Con Darío Sand y Aníbal Paz como figuras, mirá el 1x1 del triunfo de San Martín contra Deportivo Maipú

Comentarios