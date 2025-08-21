Minuto a minuto del horror en Avellaneda: ¿cómo se desató el escándalo en Independiente-Universidad de Chile?

Afuera: represión y linchamientos

El caos continuó fuera del estadio. Miles de hinchas fueron desalojados en medio de una represión policial que dejó imágenes de corridas, golpes y personas ensangrentadas. El horror no se limitó a la calle, dentro del Libertadores de América, un grupo de barras de la U fue acorralado por hinchas de Independiente y sufrió un violento linchamiento que quedó registrado en videos. Algunos intentaron escapar saltando las rejas, otros quedaron inconscientes en el suelo, mientras camisetas de la U fueron colgadas como “trofeos” en las tribunas.