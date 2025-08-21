"Independiente no tuvo nada que ver": Néstor Grindetti apuntó contra la U de Chile tras los disturbios en Avellaneda

La suspensión del partido dejó en suspenso el futuro de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana. La Unidad Disciplinaria de la Conmebol deberá evaluar los informes del árbitro y de la seguridad antes de tomar una decisión, que podría incluir sanciones deportivas y económicas. Mientras tanto, Independiente se aferra a la defensa que encabeza su presidente, que insistió: “Independiente no tuvo nada que ver. Vamos a defender los intereses del club en todas las instancias”.