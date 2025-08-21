"Independiente no tuvo nada que ver": Néstor Grindetti apuntó contra la U de Chile tras los disturbios en Avellaneda

El partido que debía ser una fiesta en el estadio Libertadores de América terminó en escándalo. Los incidentes protagonizados anoche en la tribuna visitante durante el cruce entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana dejaron heridos, destrozos y al menos 90 detenidos. En ese contexto, el presidente del “Rojo”, Néstor Grindetti, responsabilizó a los hinchas del equipo trasandino y aseguró que defenderá al club en todas las instancias ante la Conmebol.
“Lo de hoy fue lamentable. Tenía que haber sido una fiesta como en la ida, pero fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños y tiraban los artefactos por la tribuna. Fue una violencia inusitada que nunca vi. Estoy con bronca, angustiado y amargado. El público de Independiente no se merece algo así”, dijo Grindetti en diálogo con TyC Sports.
El dirigente recalcó que Independiente “no tuvo nada que ver” y subrayó que hay “un claro responsable”. También adelantó que, si es necesario, viajará a Paraguay, sede de la Conmebol, para defender la postura del club. “Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a nosotros”, expresó. Además, insistió en que la conducta de la parcialidad de Independiente había sido “ejemplar” en el partido de ida jugado en Santiago.
Según el informe preliminar de la Policía bonaerense, los enfrentamientos dejaron 90 hinchas chilenos detenidos y varios heridos, algunos de ellos hospitalizados en Avellaneda. Grindetti agregó que ya pidió un informe a Conmebol y confió en que las imágenes “demuestran con claridad de dónde comenzó el problema”.
— TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025
La respuesta desde Chile
Mientras tanto, Daniel Schapira, directivo de Universidad de Chile, también se expresó públicamente. Si bien reconoció que la institución será sancionada, cargó contra la organización del operativo. “No nos pueden poner arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo”, denunció. “Nos van a prohibir ser visitantes. No hay dudas de que las sanciones serán duras. Esto es más que fútbol, es un tema social y cultural”, agregó.
Incluso el presidente de Chile, Gabriel Boric, intervino con un comunicado en el que calificó los hechos como “inadmisibles” y habló de “irresponsabilidad en la organización”. El mandatario pidió garantizar la atención médica de los heridos y el respeto a los derechos de los hinchas detenidos. También ordenó al embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, supervisar personalmente la situación en las comisarías y hospitales.
La suspensión del partido dejó en suspenso el futuro de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana. La Unidad Disciplinaria de la Conmebol deberá evaluar los informes del árbitro y de la seguridad antes de tomar una decisión, que podría incluir sanciones deportivas y económicas. Mientras tanto, Independiente se aferra a la defensa que encabeza su presidente, que insistió: “Independiente no tuvo nada que ver. Vamos a defender los intereses del club en todas las instancias”.