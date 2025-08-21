Secciones
EspectáculosFamosos

Tras su separación, Fito Páez se habría reencontrado con un viejo amor: ¿de quién se trata?

A poco de separarse de Eugenia Kolodziej, Fito Páez vuelve a estar en el centro de los rumores amorosos. Según fuentes del espectáculo, un reencuentro inesperado podría marcar un nuevo capítulo en su vida sentimental.

Tras su separación, Fito Páez se habría reencontrado con un viejo amor: ¿de quién se trata? Tras su separación, Fito Páez se habría reencontrado con un viejo amor: ¿de quién se trata?
Hace 1 Hs

A poco más de una semana de anunciarse la separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez vuelve a ocupar el centro de la escena mediática. Según reveló el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM (América), el músico rosarino habría retomado un viejo vínculo sentimental con la conductora y periodista Julia Mengolini.

“Fito Páez y Julia Mengolini tuvieron un primer affaire hace tiempo. Después cada uno siguió con su vida, pero lo cierto es que ahora se reencontraron”, contó Ochoa en vivo, generando revuelo entre las angelitas. Según relató, el acercamiento habría comenzado tras la visita del músico a los estudios de Futurock, la radio donde Mengolini conduce. “Fito no habla en ningún lado, pero habló en la radio de ella. Eso me llamó la atención”, remarcó el panelista.

El periodista recordó que aquella entrevista, realizada meses atrás, generó repercusiones en todos los medios, ya que Páez suele evitar los micrófonos. La elección de ese espacio, conducido justamente por Mengolini, fue interpretada como una señal de la buena sintonía que aún existía entre ambos. “La relación de Fito con Kolodziej terminó bien, por desgaste y distancia. Julia también ya se había separado hace tiempo. No hubo superposición de historias”, aclaró Ochoa.

Tras su separación, Fito Páez se habría reencontrado con un viejo amor: ¿de quién se trata?

Una historia que vuelve

El lazo entre el músico y la periodista no es completamente nuevo. Según detalló Ochoa, en el pasado ya habían tenido un acercamiento que no prosperó, pero que dejó huellas suficientes para que, con el tiempo, se reencontraran. “Hay química, eso está claro”, aseguró.

La noticia llega días después de que se confirmara la ruptura del artista con la actriz Eugenia Kolodziej, con quien mantenía una relación desde hacía varios años. De acuerdo con lo informado en LAM, la decisión de separarse habría surgido del lado de ella, en gran parte motivada por su mudanza a Madrid para continuar con sus proyectos profesionales. La distancia geográfica y la diferencia de casi tres décadas de edad fueron factores que, según allegados, contribuyeron al desgaste.

Entre rumores y confirmaciones

Aunque ninguno de los protagonistas habló públicamente sobre el nuevo romance, las versiones ya circulan con fuerza en el ambiente del espectáculo. El reencuentro entre Fito Páez y Julia Mengolini promete instalarse como uno de los temas más comentados del año.

Temas Fito Páez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A dos meses de su accidente, María Julia Oliván volvió a caminar: “Fue emocionante haberlo logrado”

A dos meses de su accidente, María Julia Oliván volvió a caminar: “Fue emocionante haberlo logrado”

Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
2

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
4

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
5

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
6

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Más Noticias
Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Comentarios