Tras su separación, Fito Páez se habría reencontrado con un viejo amor: ¿de quién se trata?

La noticia llega días después de que se confirmara la ruptura del artista con la actriz Eugenia Kolodziej, con quien mantenía una relación desde hacía varios años. De acuerdo con lo informado en LAM, la decisión de separarse habría surgido del lado de ella, en gran parte motivada por su mudanza a Madrid para continuar con sus proyectos profesionales. La distancia geográfica y la diferencia de casi tres décadas de edad fueron factores que, según allegados, contribuyeron al desgaste.