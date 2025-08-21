Tras su separación, Fito Páez se habría reencontrado con un viejo amor: ¿de quién se trata?

A poco más de una semana de anunciarse la separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez vuelve a ocupar el centro de la escena mediática. Según reveló el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM (América), el músico rosarino habría retomado un viejo vínculo sentimental con la conductora y periodista Julia Mengolini.
“Fito Páez y Julia Mengolini tuvieron un primer affaire hace tiempo. Después cada uno siguió con su vida, pero lo cierto es que ahora se reencontraron”, contó Ochoa en vivo, generando revuelo entre las angelitas. Según relató, el acercamiento habría comenzado tras la visita del músico a los estudios de Futurock, la radio donde Mengolini conduce. “Fito no habla en ningún lado, pero habló en la radio de ella. Eso me llamó la atención”, remarcó el panelista.
El periodista recordó que aquella entrevista, realizada meses atrás, generó repercusiones en todos los medios, ya que Páez suele evitar los micrófonos. La elección de ese espacio, conducido justamente por Mengolini, fue interpretada como una señal de la buena sintonía que aún existía entre ambos. “La relación de Fito con Kolodziej terminó bien, por desgaste y distancia. Julia también ya se había separado hace tiempo. No hubo superposición de historias”, aclaró Ochoa.
Una historia que vuelve
El lazo entre el músico y la periodista no es completamente nuevo. Según detalló Ochoa, en el pasado ya habían tenido un acercamiento que no prosperó, pero que dejó huellas suficientes para que, con el tiempo, se reencontraran. “Hay química, eso está claro”, aseguró.
La noticia llega días después de que se confirmara la ruptura del artista con la actriz Eugenia Kolodziej, con quien mantenía una relación desde hacía varios años. De acuerdo con lo informado en LAM, la decisión de separarse habría surgido del lado de ella, en gran parte motivada por su mudanza a Madrid para continuar con sus proyectos profesionales. La distancia geográfica y la diferencia de casi tres décadas de edad fueron factores que, según allegados, contribuyeron al desgaste.
Entre rumores y confirmaciones
Aunque ninguno de los protagonistas habló públicamente sobre el nuevo romance, las versiones ya circulan con fuerza en el ambiente del espectáculo. El reencuentro entre Fito Páez y Julia Mengolini promete instalarse como uno de los temas más comentados del año.