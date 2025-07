Javier Milei denunció a la periodista Julia Mengolini por injurias: "Afectó mi honor y reputación"

La querella se basa en lo expresado por Mengolini durante su participación en el programa Duro de Domar, emitido por C5N. Allí, la periodista sostuvo: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana (...) No hice un juicio de valor, hice una descripción”, y agregó: “No porque no quiera formar familia, sino porque está enamorado de su hermana. Y esto no está bien”. Mengolini también hizo referencia al tabú del incesto en términos antropológicos, provocando una inmediata repercusión en medios y redes.