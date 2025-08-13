Por qué terminó el romance entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej: todos los detalles

Se confirmó la ruptura entre el reconocido músico Fito Páez y la actriz Eugenia Kolodziej. La pareja, que mantenía una relación desde hace más de una década, habría puesto fin a su vínculo debido a la distancia geográfica y al desgaste emocional. Según la información que se dio a conocer, la decisión de finalizar la relación habría sido impulsada mayormente por la actriz.
Kolodziej se trasladó a Madrid con el objetivo de continuar su carrera profesional, mientras que el músico permaneció en Argentina, una situación que finalmente afectó de manera irreversible el lazo que los unía. La diferencia de edad, cercana a las tres décadas, y la divergencia en sus intereses también habrían influido en el devenir de la pareja.
Cómo se dio a conocer la noticia
La primicia de la separación fue revelada por Pepe Ochoa en la última emisión de LAM (América TV), generando gran repercusión. Ochoa detalló que la ruptura se debió a un "desgaste total del vínculo" y que la pareja optó por "poner una pausa" en su relación. El panelista enfatizó que la iniciativa de la separación provino mayormente de Eugenia, y que su mudanza a Madrid para "probar suerte" en su carrera actoral fue un factor determinante en la distancia que les resultó insostenible.
Un detalle reciente que llamó la atención de los seguidores del músico, y que fue señalado también por Pepe Ochoa, fue la ausencia de una dedicatoria para Kolodziej en el nuevo libro de poemas de Fito Páez. La obra, titulada El hombre del torso desnudo, fue dedicada por el artista a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. Esta omisión fue interpretada por muchos como una clara señal de distanciamiento y el inminente final de la relación.
Detalles de su relación
La historia de amor entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej comenzó de una manera inesperada hace poco más de diez años, a partir de un intercambio casual en Facebook. La pareja, que hasta hace poco se mostraba sólida en su vida privada y en eventos públicos, cultivó un vínculo que se extendió por más de una década.
Según relató la propia actriz, todo se inició cuando comentó una foto de Fito con la frase "Matás", refiriéndose a la buena energía que transmitía el artista. Ese simple mensaje despertó el interés del músico, quien días después le escribió para continuar la conversación, lo que derivó en un encuentro personal y el inicio de su relación.
Aunque Eugenia admitió no ser fanática de la música del rosarino en aquel entonces, reconoció que él "tiene una onda tremenda". La influencia de la actriz en la vida de Páez incluso se reflejó en su música, ya que el artista compuso la canción "Tu vida, mi vida", inspirada en su relación con Kolodziej e incluida en el álbum La ciudad liberada de 2017.