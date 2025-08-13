Por qué terminó el romance entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej: todos los detalles

Un detalle reciente que llamó la atención de los seguidores del músico, y que fue señalado también por Pepe Ochoa, fue la ausencia de una dedicatoria para Kolodziej en el nuevo libro de poemas de Fito Páez. La obra, titulada El hombre del torso desnudo, fue dedicada por el artista a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. Esta omisión fue interpretada por muchos como una clara señal de distanciamiento y el inminente final de la relación.