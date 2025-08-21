Secciones
Netflix presentó el trailer de "Las maldiciones": ¿cuándo se estrena la serie basada en el libro de Claudia Piñeiro?

"Las maldiciones", la nueva miniserie de Netflix producida en Argentina, explora los límites del poder, la identidad y los lazos familiares a través de un thriller político de alto voltaje.

Hace 2 Hs

Netflix lanzó el tráiler de "Las maldiciones", la nueva miniserie de Daniel Burman basada en la novela epónima de Claudia Piñeiro. Thriller político y drama familiar marcarán el tono de estos tres capítulos protagonizado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela.

La trama principal de "Las maldiciones" gira alrededor del secuestro de la hija del gobernador, que coincide con la votación de una ley trascendental para la economía local. La investigación no solo desvela los motivos ocultos del secuestrador, sino que también revela una red de secretos familiares. Esta red de engaños hace que los personajes redefinan sus ideas sobre el poder y la verdadera naturaleza de las relaciones familiares.

¿Cuáles son los temas de Las Maldiciones, la novela de Claudia Piñeiro?

En su novela de 2017, "Las maldiciones", Claudia Piñeiro, publicada por Alfaguara, ofrece una mirada crítica a la política argentina. El protagonista, Román Sabaté, un joven que se incorpora al equipo de un influyente político, es testigo de las intrigas y los desafíos éticos del poder. 

La narrativa explora cómo las decisiones de Sabaté impactan su vida y el destino político de su superior. A través de su relato, Piñeiro aborda temas como la corrupción, el abuso de poder y el precio de sacrificar los propios valores por el éxito.

La combinación de un guion sólido, dirección experimentada y un elenco de primer nivel posiciona a Las maldiciones como una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma que se estrenará el 12 de septiembre.

