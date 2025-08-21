Netflix presentó el trailer de "Las maldiciones": ¿cuándo se estrena la serie basada en el libro de Claudia Piñeiro?

La trama principal de "Las maldiciones" gira alrededor del secuestro de la hija del gobernador, que coincide con la votación de una ley trascendental para la economía local. La investigación no solo desvela los motivos ocultos del secuestrador, sino que también revela una red de secretos familiares. Esta red de engaños hace que los personajes redefinan sus ideas sobre el poder y la verdadera naturaleza de las relaciones familiares.