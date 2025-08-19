Secciones
Netflix compartió el primer tráiler de "Las Maldiciones", la nueva serie de Leo Sbaraglia: ¿Cuándo se estrena?

La reconocida plataforma lanzará una adaptación de la novela de Claudia Piñeiro en una miniserie.

Hace 39 Min

Netflix lanzó este martes 19 de agosto el primer tráiler de "Las Maldiciones", una miniserie de thriller político basada en la novela de Claudia Piñeiro. La ficción hecha en Argentina fue creada por Daniel Burman.

¿Qué se sabe de "Las Maldiciones"?

La miniserie producida por Oficina Burman y Cimarrón llegará a las pantallas de Netflix el próximo 12 de septiembre. La misma contará con solo 3 capítulos y la trama comienza cuando la hija del gobernador es secuestrada justo cuando se vota una ley importante sobre la explotación de litio.

El elenco de "Las Maldiciones" incluye a Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, y se podrán apreciar distintos paisajes del norte argentino.

¿Cómo anunció Netflix la nueva temporada de Merlina?

La reconocida comedia sobrenatural protagonizada por Jenna Ortega y producida por el reconocido cineasta Tim Burton cautivó a los espectadores de la plataforma rápidamente, y a dos semanas del estreno de la segunda temporada, confirmaron la tercera parte.

Netflix decidió anunciarlo con una imagen de Merlina mirando directamente la cámara mientras "Dedos" sostiene una esfera con un 3. Junto a la misma, la plataforma escribió: "El futuro no se puede cambiar: en dos semanas estrena la temporada 2 de 'Merlina' y ya está confirmada la temporada 3".

