Netflix compartió el primer tráiler de "Las Maldiciones", la nueva serie de Leo Sbaraglia: ¿Cuándo se estrena?

¿Qué se sabe de "Las Maldiciones"?

La miniserie producida por Oficina Burman y Cimarrón llegará a las pantallas de Netflix el próximo 12 de septiembre. La misma contará con solo 3 capítulos y la trama comienza cuando la hija del gobernador es secuestrada justo cuando se vota una ley importante sobre la explotación de litio.