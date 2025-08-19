Netflix compartió el primer tráiler de "Las Maldiciones", la nueva serie de Leo Sbaraglia: ¿Cuándo se estrena?

Netflix lanzó este martes 19 de agosto el primer tráiler de "Las Maldiciones", una miniserie de thriller político basada en la novela de Claudia Piñeiro. La ficción hecha en Argentina fue creada por Daniel Burman.
¿Qué se sabe de "Las Maldiciones"?
La miniserie producida por Oficina Burman y Cimarrón llegará a las pantallas de Netflix el próximo 12 de septiembre. La misma contará con solo 3 capítulos y la trama comienza cuando la hija del gobernador es secuestrada justo cuando se vota una ley importante sobre la explotación de litio.
El elenco de "Las Maldiciones" incluye a Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, y se podrán apreciar distintos paisajes del norte argentino.
