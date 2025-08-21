Vigilias y marchas federales contra los vetos presidenciales

“Es su escuela de vida, su único recurso. No pueden llegar porque no están habilitados los transportes, y cuando pueden, enfrentan dificultades con la renovación de sus carnets o conseguir un turno”, remarcó. También recordó que, pese a que la Constitución asegura derechos para las personas con discapacidad, la práctica muestra retrocesos. “Actualmente, más del 12% de la población necesita que un gobierno consciente y responsable se ocupe de lo que ha prometido en campaña. No somos números, somos personas”, reclamó.