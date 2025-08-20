Diputados aprobó que los ATN se distribuyan por coparticipación: un triunfo para las provincias

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuirán de manera automática según los índices de la coparticipación federal, tal como lo había votado previamente el Senado. La medida, impulsada por la mayoría de los gobernadores, fue presentada como un paso histórico en favor de la transparencia y la equidad en el reparto de los recursos nacionales.