Diputados aprobó que los ATN se distribuyan por coparticipación: un triunfo para las provincias

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuirán de manera automática según los índices de la coparticipación federal, tal como lo había votado previamente el Senado. La medida, impulsada por la mayoría de los gobernadores, fue presentada como un paso histórico en favor de la transparencia y la equidad en el reparto de los recursos nacionales.
Cómo será la nueva distribución de los ATN
Con esta ley, los fondos de ATN dejarán de asignarse de manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo y se incorporarán al régimen de coparticipación federal. Esto implica que:
Se girarán de forma diaria y automática a las provincias.
Se regirán por los mismos criterios de la Ley 23.548, que fija la coparticipación.
Serán considerados parte de la masa coparticipable mientras dure la vigencia de la norma.
De esta manera, se elimina el manejo político de los ATN y se garantiza que todas las provincias reciban lo que les corresponde de acuerdo a la ley.
Reacciones en el recinto
El debate en Diputados estuvo marcado por la confrontación entre el oficialismo y la oposición, pero finalmente se impuso el dictamen de mayoría que recogía la media sanción del Senado.
El diputado de Unión por la Patria, Ariel Rauschenberger, defendió la iniciativa y cuestionó los argumentos en contra:
“El Gobierno dice que queremos romper el equilibrio fiscal. ¿Cómo vamos a querer romperlo si discutimos fondos que son de las provincias? Eso es lo que molesta”.
Por su parte, su compañera de bancada Silvana Ginocchio celebró la aprobación al remarcar que:
“El ahogo financiero a las provincias llegó por las decisiones discrecionales del Ejecutivo. Con esta ley se devuelve justicia y federalismo”.
En cambio, el diputado oficialista Carlos Zapata votó en contra y aseguró que el viejo sistema de ATN era “una herramienta de un Estado presente que terminó alimentando la corrupción”.
Un triunfo político de los gobernadores
El avance de este proyecto representa un triunfo de los gobernadores, quienes presionaron fuertemente por lograr que los ATN dejen de ser usados como herramienta de negociación política desde la Casa Rosada.
Con esta modificación, las provincias contarán con un flujo de fondos más previsible y garantizado, lo que les permitirá planificar mejor sus presupuestos y atender con mayor autonomía las necesidades locales.
Federalismo reforzado
La sanción definitiva de la ley es considerada un hito en materia de federalismo. En adelante, los ATN dejarán de ser un recurso discrecional para transformarse en un mecanismo transparente, regulado y automático, con reglas claras para todos.