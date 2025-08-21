Secciones
Seguridad

Ropa y frazadas secuestradas que se pudren: Jaldo le envió una nota a Milei

La Provincia busca acelerar la donación de los artículos.

Ropa y frazadas secuestradas que se pudren: Jaldo le envió una nota a Milei
Gustavo Rodríguez
Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

“Desde hace bastante tiempo estamos tratando de encontrar una solución”, aseguró Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad. “Hasta el mismo gobernador (Osvaldo) Jaldo envió una nota al presidente Javier Milei para que destrabara la situación. Paralelamente, estamos gestionando con los responsables de la Dirección General de Aduanas y la Justicia Federal para acelerar la donación de la mercadería que se secuestra en el marco del Operativo Lapacho”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

Las leyes establecen que sólo la Presidencia de la Nación puede disponer cuál será el destino de ese tipo de producto. Las autoridades que cometieron el decomiso, la Aduana y la Justicia están impedidas a hacerlo. El Poder Ejecutivo Nacional debe decidir quién recibirá parte de lo secuestrado o si directamente será subastado en un remate a nivel nacional. Esta administración prioriza a las organizaciones no gubernamentales, entidades benéficas y a los estados provinciales donde se haya concretado el decomiso.

Hace poco más de dos semanas, Agüero Gamboa mantuvo una reunión con los responsables de la delegación de Aduanas de la provincia. “En la charla abordamos muchos temas y coincidimos que será clave que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva el planteo del pedido de ampliación de aforo que se realizó hace varios meses. Eso puede descomprimir considerablemente esta situación”, indicó. “Pero también tocamos otros puntos; se evaluaron mecanismos para agilizar los procesos administrativos que permitan retirar con mayor rapidez la mercadería retenida en los puestos fronterizos de la provincia. Asimismo, se planteó que, en el caso de bienes deteriorados o en mal estado, la Aduana proceda a su decomiso”, informó.

Silencio

LA GACETA intentó hablar con los funcionarios del organismo nacional para conocer su balance sobre la reunión, pero se excusaron de hacer declaraciones porque no están autorizados a brindar notas.

Los funcionarios reconocieron que no será la primera vez que Tucumán recibe la mercadería. “Hubo entidades benéficas y Desarrollo Social que recibieron prendas de vestir, calzados y mantas para ser distribuidos entre los más necesitados. Estamos trabajando para continuar por ese camino y así evitar que esos artículos queden inutilizados por no tener un lugar dónde conservarlo”, finalizó Agüero Gamboa. “Una importante cantidad de cubiertas secuestradas en el Operativo Lapacho fueron cedidas a la Provincia. No sólo fueron utilizadas por la fuerza, sino que también se las distribuyó a otras reparticiones. Es lo justo porque es la Provincia la que hace un enorme esfuerzo para seguir con los controles”, indicó Joaquín Girvau, jefe de Policía.

