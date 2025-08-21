Ropa y frazadas secuestradas que se pudren: Jaldo le envió una nota a Milei

Los funcionarios reconocieron que no será la primera vez que Tucumán recibe la mercadería. “Hubo entidades benéficas y Desarrollo Social que recibieron prendas de vestir, calzados y mantas para ser distribuidos entre los más necesitados. Estamos trabajando para continuar por ese camino y así evitar que esos artículos queden inutilizados por no tener un lugar dónde conservarlo”, finalizó Agüero Gamboa. “Una importante cantidad de cubiertas secuestradas en el Operativo Lapacho fueron cedidas a la Provincia. No sólo fueron utilizadas por la fuerza, sino que también se las distribuyó a otras reparticiones. Es lo justo porque es la Provincia la que hace un enorme esfuerzo para seguir con los controles”, indicó Joaquín Girvau, jefe de Policía.