Detienen a un policía e hijo de un actual funcionario con más de un kilo de flores de marihuana
Seguridad
Operativo Lapacho: por la burocracia, se pudren la ropa y las frazadas secuestradas por contrabando
La Nación demora en definir qué destino les dará a los artículos decomisados. En dos puestos hay productos valuados en más de U$S2 millones.
TAPADOS DE MERCADERÍAS. En algunos puestos, los bultos con ropa y frazadas tuvieron que quedar en la intemperie por falta de espacio.
Por
Micaela Pinna Otero
y
Gustavo Rodríguez
Hace 1 Hs
Temas
Contrabando
