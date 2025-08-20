Secciones

Detienen a un policía e hijo de un actual funcionario con más de un kilo de flores de marihuana

Operativo Lapacho: por la burocracia, se pudren la ropa y las frazadas secuestradas por contrabando

La Nación demora en definir qué destino les dará a los artículos decomisados. En dos puestos hay productos valuados en más de U$S2 millones.

TAPADOS DE MERCADERÍAS. En algunos puestos, los bultos con ropa y frazadas tuvieron que quedar en la intemperie por falta de espacio. TAPADOS DE MERCADERÍAS. En algunos puestos, los bultos con ropa y frazadas tuvieron que quedar en la intemperie por falta de espacio.
Por Micaela Pinna Otero y Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs
Comentarios