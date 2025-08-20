Diputados: Roberto Sánchez pidió una cuestión de privilegio y acusó a Jaldo de amedrentamiento

Tras la exposición, el diputado advirtió que se trata de “un método” aplicado en Tucumán para disciplinar a quienes disienten con el gobierno provincial. “El gobernador de la provincia no puede ser un patrón de estancia y nos tiene acostumbrados a este tipo de actitudes. No es posible que el feudo pueda someter a los siervos. No nos vamos a callar, para eso estamos acá”, expresó. Finalmente, cerró su intervención citando a Juan Domingo Perón y dedicándole las palabras al gobernador: “‘La única verdad es la realidad’. Nunca más látigo y billetera”.