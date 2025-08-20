Secciones
Diputados: Roberto Sánchez pidió una cuestión de privilegio y acusó a Jaldo de amedrentamiento

En medio del debate por los vetos presidenciales, el legislador radical exhibió supuestos mensajes enviados por el mandatario tucumano al intendente Alejandro Molinuevo

Hace 1 Hs

El enfrentamiento entre el gobierno provincial y la municipalidad de Concepción por las obras en el tramo urbano de la Ruta 329 se trasladó al Congreso. En plena sesión de Diputados, donde se debatían los vetos presidenciales, el legislador Roberto Sánchez pidió una cuestión de privilegio para exhibir y denunciar supuestos mensajes enviados por el gobernador Osvaldo Jaldo al intendente Alejandro Molinuevo, en los que también se lo mencionaba a él.

Sánchez defendió la postura de la municipalidad de Concepción y cuestionó el accionar del mandatario tucumano en el manejo del tema. A continuación, mostró una impresión en papel con la captura de pantalla de un chat y procedió a leer los mensajes que, según afirmó, Jaldo habría escrito en WhatsApp.

De acuerdo con su relato, eran tres los textos enviados, en los que el gobernador expresaba: “No podés ser tan mala persona, nunca lo podrían haber hecho sin ayuda y convenio de la provincia. Nunca hicieron nada por la 329. Años gobernaron vos y el otro inútil. Conmigo no te hagas el pícaro, sí, como escuchaste. Te lo digo así, porque ni respeto te merecés”.

Tras la exposición, el diputado advirtió que se trata de “un método” aplicado en Tucumán para disciplinar a quienes disienten con el gobierno provincial. “El gobernador de la provincia no puede ser un patrón de estancia y nos tiene acostumbrados a este tipo de actitudes. No es posible que el feudo pueda someter a los siervos. No nos vamos a callar, para eso estamos acá”, expresó. Finalmente, cerró su intervención citando a Juan Domingo Perón y dedicándole las palabras al gobernador: “‘La única verdad es la realidad’. Nunca más látigo y billetera”.

Por su parte, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, adelantó que la cuestión de privilegio presentada por Sánchez será girada a la comisión de Asuntos Constitucionales para su evaluación.

