Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

En medio de la polémica por las demoras en el tramo urbano de la Ruta Provincial 329, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Marcelo Nazur, defendió el trabajo del Gobierno y sostuvo que la finalización depende de que el municipio de Concepción cumpla con lo establecido en el convenio firmado a fines de 2024.
“Nosotros no vamos a llevar este plano a una rencilla política. El gobernador Osvaldo Jaldo nos instruye a trabajar en equipo con todos los intendentes y delegados comunales”, remarcó Nazur en LA GACETA.
El funcionario precisó que ya se inauguraron 37,8 kilómetros de la traza, con señalización, banquinas y carpeta de rodamiento nuevas. Desmintió las versiones del intendente Alejandro Molinuevo, quien había afirmado que solo se habían habilitado 15 kilómetros. “Eso es falso. Invito a cualquiera a medirlo. Son casi 40 kilómetros y es medible”, enfatizó.
Respecto del tramo urbano -de tres kilómetros-, Nazur explicó que el convenio establece que la Municipalidad de Concepción debe aportar mano de obra, hormigón, materiales y equipos para la construcción del cordón cuneta. “De los 1.200 metros que tiene que hacer, el municipio lleva 400. Sin eso terminado, no podemos avanzar con la carpeta asfáltica”, señaló.
El ministro confirmó que este fin de semana la Provincia realizará la demolición pendiente y ayudará con la excavación para acelerar los trabajos. “Si el municipio hace lo que tiene que hacer, en 15 días inauguramos ese tramo. La obra se va a terminar y queremos llevar tranquilidad a los barrios que atraviesan la 329”, aseguró.
Además, Nazur destacó otras obras en ejecución, como la pavimentación de la Ruta Provincial 357 en los Valles Calchaquíes, el megaemprendimiento Procrear que beneficiará a 3.000 familias, y la licitación para las mejoras en el aeropuerto.
“El gobernador Jaldo cumple con su palabra y está fortaleciendo Vialidad de la Provincia, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional. Vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de los tucumanos”, concluyó.