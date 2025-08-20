Cuál es el mejor celular del mercado en este momento, según un sitio especializado

Cuál es el celulcar que cuenta con la mejor cámara del mercado

El sitio web especializado en evaluación de calidad de imagen DXOMARK ha coronado al Huawei Pura 80 Ultra como el celular con la mejor cámara del mercado. Con una puntuación de 175 puntos, este dispositivo ha superado al anterior líder, el Oppo Find X8 Ultra. A pesar de notar ligeras variaciones en el color y el brillo en condiciones de luz complicadas, el rendimiento general del Pura 80 Ultra lo posiciona en la cima.