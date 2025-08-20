Secciones
Cuál es el mejor celular del mercado en este momento, según un sitio especializado

No es Iphone ni Samsung, este celular cuenta con las mejores características actualmente.

Hace 1 Hs

En los últimos años, la calidad de la cámara se ha convertido en una característica decisiva para los consumidores de tecnología. La posibilidad de capturar momentos con la máxima calidad es ahora un factor determinante en la decisión de compra. Como resultado, las empresas compiten para ofrecer el mejor sistema de fotografía móvil.

Según el último informe de DXOMARK, un inesperado competidor chino se ha posicionado por encima de gigantes como iPhone y Samsung. Este nuevo líder ha demostrado que la innovación no tiene fronteras, desafiando el dominio tradicional del mercado. El sorprendente resultado consolida su posición como el teléfono con la mejor cámara del mercado actual.

Las principales fortalezas de la cámara del Huawei Pura 80 Ultra incluyen una notable capacidad para capturar detalles, un rango dinámico excepcional y una fidelidad de color impresionante. Sus avances tecnológicos han superado a gigantes como iPhone y Samsung, consolidándolo como una referencia en la industria. Este nuevo hito demuestra que la innovación en fotografía móvil sigue evolucionando a un ritmo acelerado.

Entre sus mejores cualidades se encuenctran

-Colores vivos y nítidos con exposición natural en todo tipo de iluminación

-Retratos de personas con piel natural y desenfoque de fondo suave y atractivo.

-Gran desempeño en tomas ultra angular y con zoom teleobjetivo, manteniendo gran nivel de detalle.

-Videos estables y fluidos con alta nitidez, incluso en movimiento.

El resto del ranking

-Huawei Pura 80 Ultra - 175 puntos

-Oppo Find X8 Ultra - 169 puntos

-Vivo X200 Ultra - 167 puntos

-Huawei Pura 70 Ultra - 163 puntos

-iPhone 16 Pro Max - 161 puntos

-Google Pixel 9 Pro XL - 160 puntos

-Xiaomi 15 Ultra - 159 puntos

-Honor Magic6 Pro - 158 puntos

-iPhone 16 Pro - 157 puntos

-Oppo Find X8 Pro - 157 puntos

Otras caracteristicas de uno de los mejores celulares

El ascenso del Huawei Pura 80 Ultra en el ranking de DXOMARK se debe a un conjunto de mejoras significativas en su hardware y software. Su cámara principal cuenta con un sensor de 50 MP y una pulgada con tecnología LOFIC. Esta innovación optimiza el rango dinámico y reduce el ruido en condiciones de iluminación complejas, asegurando fotografías nítidas y detalladas.

Además, su lente principal posee una apertura variable de f/1.6-4 y un sistema PDAF de doble píxel con estabilización óptica, garantizando imágenes sin vibraciones. El modo ultra gran angular de 40 MP captura un amplio campo de visión, y su sistema de teleobjetivos dual de 50 MP ofrece dos distancias focales, de 83 mm y 212 mm, para un zoom de alta calidad. En cuanto al video, se destaca su eficaz estabilización y la capacidad de mantener un alto nivel de detalles al hacer zoom.

