La privacidad en la mira: YouTube empezará a usar la IA para adivinar la edad de los usuarios

Un debate por los datos sensibles

Esta tecnología abrió un debate por la privacidad debido a la cantidad de datos personales que se solicitarán ante esta medida. Muchos de los usuarios expresaron su indignación debido a que, en caso de que un adulto sea marcado incorrectamente como adolescente por la tecnología deberán entregar información confidencial para verificar su edad como una tarjeta de crédito, un documento de identidad o una selfie (en otras palabras, datos biométricos).