La privacidad en la mira: YouTube empezará a usar la IA para adivinar la edad de los usuarios

Con motivo de endurecer el acceso al contenido de su plataforma, YouTube decidió incorporar la inteligencia artificial para denegar el permiso a los menores de edad. Tras las críticas de que sus sistemas de prohibición eran poco rigurosos, Google tomó la medida drástica de delegar la tarea a la IA, lo que planteó acalorados debates sobre la privacidad y las falencias de la tecnología.
YouTube comenzará a adivinar la edad de sus usuarios a través de la inteligencia artificial, para endurecer las medidas de acceso y evitar que los niños consuman contenido inapropiado en línea. Mediante un análisis de las visualizaciones podrá definir qué productos están viendo los internautas. Los adultos identificados de forma errónea deberán asegurar su identidad con datos que incluyen su tarjeta de crédito.
Tanto la plataforma de contenido audiovisual como otras redes sociales están tomando medidas drásticas sobre el acceso de sus usuarios tras las críticas de padres que advirtieron que las restricciones anteriores eran fáciles de vulnerar. Los jóvenes podían introducir una fecha de nacimiento falsa para burlar la seguridad de la aplicación, lo que llevó a YouTube a endurecer la medida.
¿Cómo funciona esta nueva verificación de edad?
La nueva tecnología está diseñada para determinar si un espectador es adulto o menor de edad según su actividad en la plataforma, independientemente de la fecha de nacimiento que haya indicado al registrarse. A través de señales como los tipos de videos que un usuario busca y mira, y el tiempo que la cuenta estuvo activa, la IA puede determinar si es menor de 18 años.
Los usuarios identificados por la IA como menores serán automáticamente incluidos en las medidas de seguridad para adolescentes de la plataforma, incluidas restricciones en ciertos tipos de contenido, recomendaciones ajustadas, prohibiciones de visualización repetida de ciertos tipos de contenido, recordatorios de "tómate un descanso" y publicidad personalizada deshabilitada.
Un debate por los datos sensibles
Esta tecnología abrió un debate por la privacidad debido a la cantidad de datos personales que se solicitarán ante esta medida. Muchos de los usuarios expresaron su indignación debido a que, en caso de que un adulto sea marcado incorrectamente como adolescente por la tecnología deberán entregar información confidencial para verificar su edad como una tarjeta de crédito, un documento de identidad o una selfie (en otras palabras, datos biométricos).
Suzanne Bernstein, abogada del grupo de investigación sin fines de lucro Electronic Privacy Information Center, expresó su preocupación por la gestión de esos datos en YouTube en una entrevista con el sitio web de noticias tecnológicas Ars Technica. «Es totalmente comprensible la incomodidad con ciertos procesos de apelación que requieren proporcionar información personal muy sensible», afirmó.
Un portavoz de YouTube dijo al medio CNN que su empresa matriz, Google, “utiliza la seguridad más avanzada del mundo para proteger los datos de los usuarios contra amenazas, y los usuarios pueden elegir la configuración de privacidad adecuada para ellos, incluida la eliminación de sus datos”.