Secciones
Política

Remodelación en el Indec: salidas clave en medio de la expectativa por la nueva medición de la inflación

Según fuentes oficiales del organismo, las renuncias responden a "diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos".

Marco Lavagna conduce el Indec desde 2019. Marco Lavagna conduce el Indec desde 2019.
Hace 1 Hs

En un momento crucial, con la mirada puesta en la próxima medición de la inflación y la inminente actualización de la canasta de bienes y servicios que la define, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) experimenta cambios significativos en su equipo directivo. 

La confirmación de la salida de la directora de Índices de Precios de Consumo (IPC), Georgina Giglio, y la renuncia del director de Estadísticas de Condiciones de Vida, Guillermo Manzano, generaron interrogantes sobre el futuro de la producción de datos estadísticos.

Según fuentes oficiales del Indec, liderado por Marco Lavagna, las renuncias responden a "diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos". El organismo se esforzó por minimizar el impacto, al asegurar que estas salidas no afectarán la producción de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), una herramienta fundamental para comprender la realidad socioeconómica del país. 

La transparencia, en la mira

Además, el Indec reafirmó su compromiso con la transparencia, al indicar que cualquier modificación metodológica relevante será comunicada oportunamente, en línea con las mejores prácticas estadísticas.

Sin embargo, dada la importancia de los cargos ocupados por los funcionarios salientes, las dudas persisten. Guillermo Manzano, quien formaba parte del equipo desde la gestión de Jorge Todesca durante la presidencia de Mauricio Macri, lideraba la dirección encargada de la EPH. Su reemplazo aún no ha sido anunciado.

En el caso de Georgina Giglio, su regreso a la dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires se atribuye a "motivos personales". No obstante, el Indec aseguró que Giglio "seguirá estrechamente relacionada con el Indec y los equipos de la Dirección Nacional de Índices de Precios". Su sucesora será Josefina Rim, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre. Rim, economista con una sólida formación académica y experiencia previa en el Indec entre 2017 y 2020, regresa tras completar un doctorado en Corea enfocado en la producción de estadísticas de precios.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cambios en el Indec antes del nuevo índice de precios: se renuevan las áreas clave de inflación y pobreza

Cambios en el Indec antes del nuevo índice de precios: se renuevan las áreas clave de inflación y pobreza

Inflación en Argentina: los precios mayoristas aumentaron 2,8% en julio, según el Indec

Inflación en Argentina: los precios mayoristas aumentaron 2,8% en julio, según el Indec

Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi
4

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
5

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
6

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Más Noticias
Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Comentarios