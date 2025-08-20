Remodelación en el Indec: salidas clave en medio de la expectativa por la nueva medición de la inflación

En un momento crucial, con la mirada puesta en la próxima medición de la inflación y la inminente actualización de la canasta de bienes y servicios que la define, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) experimenta cambios significativos en su equipo directivo.
La confirmación de la salida de la directora de Índices de Precios de Consumo (IPC), Georgina Giglio, y la renuncia del director de Estadísticas de Condiciones de Vida, Guillermo Manzano, generaron interrogantes sobre el futuro de la producción de datos estadísticos.
Según fuentes oficiales del Indec, liderado por Marco Lavagna, las renuncias responden a "diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos". El organismo se esforzó por minimizar el impacto, al asegurar que estas salidas no afectarán la producción de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), una herramienta fundamental para comprender la realidad socioeconómica del país.
La transparencia, en la mira
Además, el Indec reafirmó su compromiso con la transparencia, al indicar que cualquier modificación metodológica relevante será comunicada oportunamente, en línea con las mejores prácticas estadísticas.
Sin embargo, dada la importancia de los cargos ocupados por los funcionarios salientes, las dudas persisten. Guillermo Manzano, quien formaba parte del equipo desde la gestión de Jorge Todesca durante la presidencia de Mauricio Macri, lideraba la dirección encargada de la EPH. Su reemplazo aún no ha sido anunciado.
En el caso de Georgina Giglio, su regreso a la dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires se atribuye a "motivos personales". No obstante, el Indec aseguró que Giglio "seguirá estrechamente relacionada con el Indec y los equipos de la Dirección Nacional de Índices de Precios". Su sucesora será Josefina Rim, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre. Rim, economista con una sólida formación académica y experiencia previa en el Indec entre 2017 y 2020, regresa tras completar un doctorado en Corea enfocado en la producción de estadísticas de precios.