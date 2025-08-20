Remodelación en el Indec: salidas clave en medio de la expectativa por la nueva medición de la inflación

En el caso de Georgina Giglio, su regreso a la dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires se atribuye a "motivos personales". No obstante, el Indec aseguró que Giglio "seguirá estrechamente relacionada con el Indec y los equipos de la Dirección Nacional de Índices de Precios". Su sucesora será Josefina Rim, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre. Rim, economista con una sólida formación académica y experiencia previa en el Indec entre 2017 y 2020, regresa tras completar un doctorado en Corea enfocado en la producción de estadísticas de precios.