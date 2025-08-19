Inflación en Argentina: los precios mayoristas aumentaron 2,8% en julio, según el Indec

La división con mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%). Finalmente, y tal como habían anticipado varias consultoras privadas, la corrección cambiaria no tuvo un efecto significativo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del séptimo mes del año. Los analistas coincidieron en que el traslado a precios se verá, en todo caso, en el dato de agosto.