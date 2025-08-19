Secciones
EconomíaNoticias económicas

Inflación en Argentina: los precios mayoristas aumentaron 2,8% en julio, según el Indec

La cifra se ubicó 0,9 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 1,9%.

Inflación en Argentina: los precios mayoristas aumentaron 2,8% en julio, según el Indec
Hace 1 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en julio un incremento del 2,8%, cifra que se ubicó 0,9 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 1,9%. 

Según el organismo, el cálculo del IPIM se basa en la variación de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, con impuestos incluidos.

Los productos importados fueron los que más aumentaron durante julio, con una suba del 5,7%. En tanto, los productos de origen nacional se incrementaron un 2,6%, con especial incidencia de los manufacturados, que subieron 2,8%.

Dentro de los nacionales, también se observaron alzas en los productos primarios (2,1%) y en la energía eléctrica, que marcó un aumento del 1,7%.

Foto tomada de X/@INDECArgentina. Foto tomada de X/@INDECArgentina.

Inflación en Argentina

La semana pasada, el Indec informó que la inflación de julio fue de 1,9%, en un contexto marcado por la expectativa sobre el posible impacto de la suba del dólar durante ese mes. Acumula un alza de 17,3% en los últimos siete meses.

La división con mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%). Finalmente, y tal como habían anticipado varias consultoras privadas, la corrección cambiaria no tuvo un efecto significativo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del séptimo mes del año. Los analistas coincidieron en que el traslado a precios se verá, en todo caso, en el dato de agosto.

Temas TucumánBuenos AiresInflaciónInstituto Nacional de EstadísticaLuis CaputoSantiago BausiliEnergíaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La reacción del Gobierno tras conocerse el IPC de julio: Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017

La reacción del Gobierno tras conocerse el IPC de julio: "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017"

Plazo fijo: suben las tasas y alcanzan el 44% anual en algunos bancos

Plazo fijo: suben las tasas y alcanzan el 44% anual en algunos bancos

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
5

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
Scania volverá a suspender la producción en Tucumán por la caída de la demanda internacional

Scania volverá a suspender la producción en Tucumán por la caída de la demanda internacional

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre Homo Argentum

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Comentarios