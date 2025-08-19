Inflación en Argentina: los precios mayoristas aumentaron 2,8% en julio, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en julio un incremento del 2,8%, cifra que se ubicó 0,9 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 1,9%.
Según el organismo, el cálculo del IPIM se basa en la variación de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, con impuestos incluidos.
Los productos importados fueron los que más aumentaron durante julio, con una suba del 5,7%. En tanto, los productos de origen nacional se incrementaron un 2,6%, con especial incidencia de los manufacturados, que subieron 2,8%.
Dentro de los nacionales, también se observaron alzas en los productos primarios (2,1%) y en la energía eléctrica, que marcó un aumento del 1,7%.
Inflación en Argentina
La semana pasada, el Indec informó que la inflación de julio fue de 1,9%, en un contexto marcado por la expectativa sobre el posible impacto de la suba del dólar durante ese mes. Acumula un alza de 17,3% en los últimos siete meses.
La división con mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%). Finalmente, y tal como habían anticipado varias consultoras privadas, la corrección cambiaria no tuvo un efecto significativo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del séptimo mes del año. Los analistas coincidieron en que el traslado a precios se verá, en todo caso, en el dato de agosto.