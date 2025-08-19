Cambios en el Indec antes del nuevo índice de precios: se renuevan las áreas clave de inflación y pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comunicó cambios relevantes en su estructura interna justo antes de la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), uno de los indicadores más sensibles de la economía.
A partir del 1° de septiembre, la Dirección de Índices de Precios de Consumo quedará a cargo de la economista Josefina Rim, quien ya había ocupado ese puesto entre 2017 y 2020. Su regreso se produce luego de completar un doctorado en Gestión de Innovaciones Globales para la producción de estadísticas de precios en la Universidad KAIST de Corea. Rim es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo, con posgrados en la Universidad Torcuato Di Tella y una maestría en Métodos Cuantitativos y Econométricos Aplicados por la Universidad Aix-Marseille, en Francia.
Rim reemplazará a Georgina Giglio, que por motivos personales volverá a desempeñarse en la Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Según aclaró el Indec, Giglio continuará vinculada al sistema estadístico nacional y mantendrá coordinación con la Dirección Nacional de Índices de Precios.
En paralelo, el organismo confirmó la salida de Guillermo Manzano como director de Estadísticas de Condiciones de Vida, área que mide los niveles de pobreza e indigencia a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La explicación oficial fue que la renuncia respondió a “diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos”. El Indec aseguró que el recambio no altera la continuidad de la EPH y que cualquier ajuste metodológico será comunicado oportunamente.
Un nuevo IPC en agenda
Estos movimientos internos ocurren mientras avanza la actualización del IPC, recomendada por estándares internacionales cada cinco o diez años para no perder representatividad. La última Encuesta de Gastos de los Hogares utilizada en Argentina corresponde a 2017/2018, y desde entonces la renovación fue postergada en varias oportunidades.
Según fuentes del organismo, el trabajo técnico ya está concluido y resta únicamente la validación institucional para ponerlo en marcha. El Fondo Monetario Internacional incluyó el tema en la revisión de metas del programa económico y recomendó que el nuevo índice entre en vigencia antes de fin de año. La fecha definitiva se definirá en la próxima revisión prevista para enero.
Reacomodamiento en la canasta
De acuerdo con estimaciones privadas, la nueva canasta modificará el peso relativo de varios rubros dentro del índice. Entre las principales bajas se destacan:
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: de 26,9% a 22,7% (–4,2 puntos).
- Prendas de vestir y calzado: de 9,9% a 6,8%.
- Restaurantes y hoteles: de 9% a 6,6%.
- Salud: de 8% a 6,4%.
- Bebidas alcohólicas y tabaco: de 3,5% a 2%.
- Equipamiento del hogar: de 6,4% a 5,5%.
En sentido contrario, ganarían peso:
- Vivienda, electricidad, gas y otros servicios públicos: de 9,4% a 14,5% (+5,1 puntos).
- Transporte: de 11% a 14,3% (+3,3 puntos).
- Comunicaciones: de 2,8% a 5,1%.
- Recreación y cultura: a 8,6%.
- Bienes y servicios varios: a 4,4%.
- Educación: a 3,1%.
Estos cambios reflejan que, en el futuro, el IPC ponderará con mayor fuerza la evolución de tarifas, transporte y comunicaciones, mientras que alimentos, vestimenta y salud perderán participación relativa en el indicador.