Cambios en el Indec antes del nuevo índice de precios: se renuevan las áreas clave de inflación y pobreza

A partir del 1° de septiembre, la Dirección de Índices de Precios de Consumo quedará a cargo de la economista Josefina Rim, quien ya había ocupado ese puesto entre 2017 y 2020. Su regreso se produce luego de completar un doctorado en Gestión de Innovaciones Globales para la producción de estadísticas de precios en la Universidad KAIST de Corea. Rim es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo, con posgrados en la Universidad Torcuato Di Tella y una maestría en Métodos Cuantitativos y Econométricos Aplicados por la Universidad Aix-Marseille, en Francia.