Secciones
SociedadActualidad

Robo "invisible": la peligrosa estafa por Gmail que los usuarios no pueden detectar

En esta nueva modalidad de estafa, los usuarios de Gmail se encuentran ante códigos invisibles.

Alerta por estafa en Gmail. Alerta por estafa en Gmail.
Hace 2 Hs

Las estafas virtuales cada vez encuentran menos limitaciones y las plataformas donde ocurren estos ataques son de lo más variadas. En esta ocasión, una estrategia maliciosa no solo incluye a plataformas sumamente utilizadas como Gmail, sino que además recurre a las debilidades de tecnologías avanzadas como lo es la inteligencia artificial, dando lugar a un engaño de lo más sofisticado.

Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

La Asociación Finlandesa de Telemarketing advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que encontró vulnerabilidades en la inteligencia artificial de Gmail, Gemini, que hace poco fue incorporada a la plataforma. Los delincuentes lograron diseñar una estafa "invisible" que puede afectar a las cuentas bancarias rápidamente e incluso robar información sensible en pocos minutos.

Una estafa invisible

Esta modalidad incluye formas sofisticadas, donde el usuario apenas puede discernir que se trata de un engaño. No hay un enlace o un botón que encienda las alertas. Se trata de un mensaje donde los estafadores insertan un código de color blanco que el usuario no ve, pero que la inteligencia artificial sí interpreta.

Este código "invisible" es capaz de alertar a Gemini, que elabora una notificación falsa. Esta alerta indica que la contraseña de Google quedó expuesta y sugiere llamar a un número de atención al cliente. Según detallan desde un informe de TN, el peligro está en que es número no pertenece a l soporte de Google, sino a los mismos estafadores.

La llamada, además, suele ser de pago. Y ahí no termina el peligro: los delincuentes aprovechan para manipular a la víctima, pedirle datos personales o guiarla hacia sitios web fraudulentos.

¿Por qué esta estafa es tan eficaz?

El presidente de la asociación, Arto Isokoski, explicó que “técnicamente, se trata de un método de trampa sencillo”, pero muy efectivo. El truco de adjuntar avisos ocultos tiene precedentes donde se buscaba engañar a los motores de búsqueda, pero ahora la inteligencia artificial lo vuelve mucho más creíble y engañoso.

“La eficacia de la estafa reside en que resulta fácilmente creíble para quienes confían en el resumen elaborado por el servicio”, advirtió Isokoski. Es decir, el usuario confía en la advertencia porque viene de la propia IA de Google, sin sospechar que todo fue manipulado por un código oculto.

Qué hacer ante esta situación

La principal recomendación ante cualquier tipo de estafa es desconfiar, sobre todo si se trata de un mail que sugiere llamar a un número de atención al cliente y que aparece en resumen generado automáticamente. Google nunca pide datos personales ni contraseñas por teléfono ni por correo electrónico.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo saber si una aplicación puede robar tus datos personales en el celular

Cómo saber si una aplicación puede robar tus datos personales en el celular

Sin límite de almacenamiento: cómo conseguir más espacio en Workspace de Google sin costo

Sin límite de almacenamiento: cómo conseguir más espacio en Workspace de Google sin costo

Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi
4

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
5

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
6

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Más Noticias
¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Comentarios