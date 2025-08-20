Robo "invisible": la peligrosa estafa por Gmail que los usuarios no pueden detectar

Las estafas virtuales cada vez encuentran menos limitaciones y las plataformas donde ocurren estos ataques son de lo más variadas. En esta ocasión, una estrategia maliciosa no solo incluye a plataformas sumamente utilizadas como Gmail, sino que además recurre a las debilidades de tecnologías avanzadas como lo es la inteligencia artificial, dando lugar a un engaño de lo más sofisticado.