De “Me at the Zoo” a MrBeast: cómo YouTube transformó el entretenimiento digital

En 2005, tres jóvenes en California subieron un video de apenas 18 segundos titulado "Me at the Zoo". Lo que parecía una curiosidad de internet se convirtió en el primer paso de una revolución cultural. Veinte años después, YouTube de Google es una de las plataformas más influyentes del planeta, con más de mil millones de horas de video reproducidas a diario y creadores que marcan tendencia en cada rincón del mundo.