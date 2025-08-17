De “Me at the Zoo” a MrBeast: cómo YouTube transformó el entretenimiento digital

En 2005, tres jóvenes en California subieron un video de apenas 18 segundos titulado "Me at the Zoo". Lo que parecía una curiosidad de internet se convirtió en el primer paso de una revolución cultural. Veinte años después, YouTube de Google es una de las plataformas más influyentes del planeta, con más de mil millones de horas de video reproducidas a diario y creadores que marcan tendencia en cada rincón del mundo.
El reporte elaborado por el 20º aniversario de YouTube revela cómo esta plataforma no sólo cambió la forma de consumir contenido, sino que también democratizó su creación. La clave estuvo en permitir que cualquier persona con una cámara y conexión a internet pudiera alcanzar audiencias masivas, sin intermediarios.
En este camino, la plataforma se transformó en el escenario donde se estrenaron fenómenos globales, se lanzaron carreras artísticas y se consolidaron nuevas formas de contar historias con el auge de las transmisiones en streaming como última manifestación de ese recorrido.
De pasatiempo a industria multimillonaria
El lanzamiento del Programa de Socios de YouTube en 2007 marcó un antes y un después. Lo que empezó como un hobby para miles de usuarios se convirtió en una verdadera profesión. Entre 2021 y 2023, la plataforma pagó más de U$S 70.000 millones de dólares a creadores, lo que generó un ecosistema donde artistas, marcas y fans interactúan de manera directa.
Los primeros en aprovechar esta oportunidad fueron pioneros como Smosh y los Vlogbrothers, que demostraron que las comunidades virtuales podían tener impacto real, con la producción de eventos como VidCon y la creación de nuevas empresas de medios.
En América Latina, el crecimiento tuvo hitos como el millón de suscriptores alcanzado por Werever2morro y Yuya en 2011 y 2012, y el salto histórico de HolaSoyGerman a los 10 millones en 2013, lo que consolidó la presencia latina en la escena global.
Los videos que marcaron una generación
La historia de YouTube está hecha de momentos virales que pasaron de la pantalla a la cultura popular. Entre ellos están los siguientes:
-"Evolution of dance" (2006), primer video en superar las 100 millones de visualizaciones.
-"Chocolate rain" (2007), el fenómeno que mezcló música y humor.
-"Gangnam style" (2012), que rompió la barrera de los mil millones de vistas y abrió la puerta al K-pop en todo el mundo.
-"Despacito" (2017), primer video en superar las cinco mil millones de visualizaciones.
-"Baby Shark" (2020), hoy el video más visto en la historia de la plataforma.
Estos hitos no solo generaron récords, sino que también cambiaron las reglas del entretenimiento: lo viral pasó a ser definido por la gente.
Cuando lo local se vuelve global
Uno de los grandes logros de YouTube fue eliminar fronteras culturales. El informe destaca cómo artistas y creadores que comenzaron con audiencias locales lograron conquistar al mundo entero.
Entre ellos está Bizarrap, el productor y DJ argentino que revolucionó la música urbana con sus BZRP Music Sessions. En 2023, su colaboración con Shakira se convirtió en la sesión más vista en la historia de YouTube, rompiendo récords globales y consolidando a la música latina en lo más alto de la escena internacional.
La lista de casos también incluye al rapero mexicano Peso Pluma, que pasó de ser un artista regional a convertirse en el más visto en Estados Unidos en 2023, y fenómenos culturales como el mukbang coreano o el ASMR, que encontraron en YouTube el escenario ideal para convertirse en tendencias globales.
La era de los creadores gigantes
Si el primer video fue una grabación casera en un zoológico, hoy los referentes de YouTube manejan producciones millonarias. MrBeast, el creador con más suscriptores del mundo, llevó el formato de los desafíos y las donaciones a un nivel cinematográfico, acumulando cientos de millones de vistas en cada publicación.
Otros récords recientes incluyen el tráiler de "GTA VI", el estreno no musical más visto en 24 horas, y el fenómeno viral "Skibidi Toilet", que nació como un YouTube Short y se convirtió en una serie masiva que marcó el lenguaje de las generaciones Z y Alfa.
Más que videos: un nuevo lenguaje cultural
YouTube cambió la industria del entretenimiento y creó un idioma propio. Retos como el "Mannequin challenge", series como "Skibidi Toilet" y formatos como "Get ready with me" ("Arréglate conmigo") muestran cómo la creatividad digital de los youtubers influye en la moda, el humor y hasta en la música que escuchamos.
El informe destaca que más del 60% de los mil canales más suscritos publicaron al menos un video de videojuegos, consolidando al gaming como un pilar del contenido online.