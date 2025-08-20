Este es el músculo que no estás entrenando y que es clave para tu salud

Y a pesar de ser estructuras tan fundamentales, pocas veces nos encargamos de ellas. "La mayoría de la gente está acostumbrada a preocuparse solo por el calzado en el que mete el pie; pero no entiende que el pie tiene un trabajo específico", aseguró a BBC Mundo la entrenadora de alto rendimiento Alicia García. "Cuando a una persona le explicas todo lo que pasa por su pie, le cambia la vida".