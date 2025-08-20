Este es el músculo que no estás entrenando y que es clave para tu salud

Un entrenamiento de gimnasio convencional probablemente incluya ejercicios para fortalecer los brazos o la capacidad de las piernas, pero pocas veces encontraremos algún entrenamiento que se encargue de tonificar nuestros pies. Por más insual que parezca, los expertos advierten que los músculos que se encuentran allí tiene más efectos en nuestra salud de lo que creemos.
Pocas veces se nos pasa por la cabeza la importancia de los pies para nuestro bienestar, pero de hecho, pueden condicionar muchos aspectos de nuestra vida. En esta estructura en apariencia sencilla, conviven 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, ligamentos y tendones que se encargan de nada menos que sostener nuestro cuerpo y permitir trasladarnos a los lugares que queremos.
Los pies, una parte olvidada del ejercicio
Josefina Toscano, podóloga y deportóloga le explicó a la BBC que nuestros pies son obras fascinantes de biomecánica. "Muchas piezas funcionan al unísono para que podamos absorber impactos y transmitir fuerzas a toda la cadena del cuerpo", le explicó a BBC Mundo la podóloga deportóloga Josefina Toscano.
Y a pesar de ser estructuras tan fundamentales, pocas veces nos encargamos de ellas. "La mayoría de la gente está acostumbrada a preocuparse solo por el calzado en el que mete el pie; pero no entiende que el pie tiene un trabajo específico", aseguró a BBC Mundo la entrenadora de alto rendimiento Alicia García. "Cuando a una persona le explicas todo lo que pasa por su pie, le cambia la vida".
La importancia de los pies
Un pie sano tiene que ser rígido para impulsar la marcha y flexible para amortiguar la misma, cada que vez que damos un paso. El arco del pie se eleva para despegarse del piso y cuando cae, esta parte cede lo suficiente como para amortiguar el impacto. Cuando la fascia plantar pierde tono o el arco se hunde, el sistema empieza a repartir mal las cargas y el resto de articulaciones tienen que entrar a compensar.
El pie, además, tiene la función de estabilizar. Entre más estable sea el apoyo, mejor funciona todo lo que se le ponga encima: tobillos, rodillas, caderas y columna, dijo Toscano. Por eso es que un pie que amortigua bien y que tiene la capacidad de ponerse rígido cuando se necesita no solo te hace caminar más fluido, sino que también previene molestias en la espalda.
Ejercicios básicos para fortalecer los pies
Las expertas coinciden en que para empezar a fortalecer los pies, hay algunos ejercicios básicos, que puedes hacer en cualquier momento y pueden empezar a marcar diferencias en tu día a día.
Masaje de fascia con pelota (o botella congelada)
De pie o sentado, colocá una pelota dura (tipo tenis/golf) bajo el pie descalzo. Rodá desde la base de los dedos hasta el talón durante 1 minuto, buscando puntos sensibles y respirando. Si querés un reto que traiga mejores efectos, usa una botella pequeña con agua congelada para sumar el efecto del frío y aliviar tensión. "Si duele más en un punto, quédate ahí unos segundos: te está diciendo dónde hay tensión", sugirió García.
"Garra" con toalla para activar dedos y arco
Poné una toalla pequeña en el suelo y apoya el pie encima. Abrí los dedos y, como si el pie fuera una garra, arrugá la toalla hacia adentro; después vuelve a estirarla y repetí 10 veces por pie. La clave es sentir cómo, al flexionar los dedos, se crea el arco en la parte interna del pie. "Cuesta al principio porque no movemos los dedos, pero la conexión vuelve rápido", dijo García.