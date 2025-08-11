 Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa
Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Las estafas por WhatsApp siguen en aumento y una de las formas más comunes es a través de llamadas desde números desconocidos. Te contamos cuáles son los prefijos internacionales que nunca deberías atender para protegerte y no caer en una estafa.

Hace 3 Hs

En la era digital, las estafas a través de WhatsApp continúan evolucionando y representando un riesgo importante para los usuarios. Más allá de los clásicos mensajes fraudulentos que prometen trabajos fáciles o grandes ganancias, ahora las llamadas entrantes desde números desconocidos también son un método cada vez más utilizado por los ciberdelincuentes.

Números internacionales y prefijos sospechosos: la alerta para usuarios de WhatsApp

Una de las señales de alerta para detectar posibles fraudes es la procedencia de la llamada. Muchos usuarios reportan recibir llamadas de prefijos internacionales poco comunes, principalmente de regiones como Asia y África. Estos números, en general, provienen de países cuyos códigos telefónicos son menos familiares para la mayoría.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) regula estos prefijos, lo que permite identificar de dónde proviene una llamada. Ante la sospecha de una llamada, la recomendación clave es no contestar, bloquear el número y reportarlo a la plataforma para evitar futuros intentos de estafa.

Los cinco prefijos de llamadas que deberías evitar en WhatsApp

Estas son las claves internacionales desde donde llegan la mayoría de las llamadas fraudulentas reportadas por usuarios:

+62 (Indonesia)

+63 (Filipinas)

+91 (India)

+237 (Camerún)

+249 (Sudán)

Si recibís una llamada o mensaje desde alguno de estos prefijos, lo mejor es mantenerse alerta y no interactuar.

Señales para detectar llamadas sospechosas en WhatsApp

Además de fijarse en el prefijo, hay otros indicios que pueden ayudar a identificar intentos de fraude:

Llamadas de números desconocidos y sin contacto previo.

Presión para tomar decisiones rápidas o compartir datos personales.

Amenazas o insistencia para ganar la confianza del usuario.

Solicitudes de transferencias de dinero o datos sensibles.

¿Qué hacer ante una llamada sospechosa?

Si recibís una llamada que te genera desconfianza, la mejor acción es cortar la comunicación inmediatamente y evitar responder mensajes posteriores. WhatsApp recomienda no compartir ninguna información personal o financiera con contactos no verificados.

Finalmente, es fundamental bloquear y reportar cualquier número o usuario sospechoso para que la plataforma pueda tomar medidas y proteger a otros usuarios de estas amenazas.

