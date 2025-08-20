Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

En respuesta a preguntas sobre la emisión monetaria, Francos se refirió al rumbo que sigue la Casa Rosada desde el inicio del mandato actual. “Desde que anunció el Presidente que no se emitía y que quedaba esta base monetaria no emitió un peso más. En su momento, cuando hubo que comprar dólares, se emitió. Estoy hablando de hace meses, casi el año pasado”, aclaró.