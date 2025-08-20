Secciones
Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Antes de la sesión de Diputados, el jefe de gabinete de Javier Milei, habló sobre la inviabilidad de aplicar leyes si la oposición revierte los vetos.

Hace 2 Hs

En la antesala de una sesión parlamentaria clave, el Gobierno nacional manifestó que no podría implementar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de aumento a las jubilaciones si la oposición logra revertir los vetos presidenciales. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, argumentó que el Ejecutivo carece de los recursos necesarios y criticó la estrategia opositora, vinculándola con intereses electorales.

Francos advirtió que los proyectos carecen de dictamen de comisión, por lo que exigió una mayoría de dos tercios para su tratamiento. Además, defendió la argumentación del veto presidencial y cuestionó la "seriedad" de llevar el tema al recinto sin un dictamen previo.

“Si vamos a ser legalistas, deberían estar en el Presupuesto. No puede el Poder Legislativo decirle cómo gastar”, insistió. Según su planteo, “no tenemos recursos para enfrentar esto, claramente no nos pueden hacer cumplir”, advirtió. Además, Francos agregó que la única alternativa, emitir dinero, “tampoco lo vamos a hacer porque es una política central de este Gobierno no emitir y no tener déficit”.

La emisión sin respaldo

El ministro comparó la situación con políticas económicas pasadas, al alertar sobre el riesgo de volver a la emisión sin respaldo y la inflación.

En respuesta a preguntas sobre la emisión monetaria, Francos se refirió al rumbo que sigue la Casa Rosada desde el inicio del mandato actual. “Desde que anunció el Presidente que no se emitía y que quedaba esta base monetaria no emitió un peso más. En su momento, cuando hubo que comprar dólares, se emitió. Estoy hablando de hace meses, casi el año pasado”, aclaró.

La sesión parlamentaria se presenta como un desafío para el gobierno de Javier Milei, con una agenda de alto impacto social y fiscal. Las tensiones recientes con los gobernadores y el contexto electoral podrían influir en el resultado de la votación. La oposición, envalentonada por recientes victorias legislativas, buscará aprovechar la situación para impulsar sus iniciativas.

En tanto, el Gobierno insistió en que no está dispuesto a cambiar su política de no emisión ni a provocar un nuevo desequilibrio fiscal para financiar leyes que no pasaron por el filtro presupuestario. Francos defendió la posición oficial durante sus comunicaciones públicas, argumentando que la estrategia legislativa opositora responde a intereses electorales antes que a urgencias sociales impostergables.

Temas Buenos Aires
