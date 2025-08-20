Secciones
Política

ATE se moviliza y se suma al pedido de los jubilados

El gremio realizará asambleas en distintas reparticiones públicas de todo el país.

ATE se moviliza y se suma al pedido de los jubilados
Hace 2 Hs

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la realización de una Jornada Nacional de Lucha para el día de hoy, lo que comprende un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional. La convocatoria se extiende a todas las provincias del país.

Según comunicó la entidad sindical, la medida involucrará asambleas en diversas reparticiones, suspensión de actividades, movilizaciones y otras formas de protesta. La acción tiene como objetivo acompañar los reclamos impulsados por jubilados que se manifiestan los días miércoles en los alrededores del Congreso de la Nación.

La concentración principal ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores estatales interrumpirán sus tareas y abandonarán sus oficinas a partir de las 12 del mediodía para reunirse frente al Congreso, junto a organizaciones de jubilados y de discapacitados. La jornada estará marcada por la sesión parlamentaria convocada para debatir una suba de haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad.

Respuesta

ATE formalizó la notificación de la jornada de protesta mediante una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Allí, la entidad justificó la medida como respuesta a la aplicación de un programa económico que, según su análisis, deteriora el poder adquisitivo, precariza el empleo y favorece políticas de ajuste, derogaciones de derechos y desmantelamiento de organismos públicos.

Tensión en el Congreso: marchan jubilados, universitarios y trabajadores del Hospital Garrahan

Tensión en el Congreso: marchan jubilados, universitarios y trabajadores del Hospital Garrahan

Entre los fundamentos detallados, la asociación sindical destacó el aumento de la pobreza y la “pulverización” de salarios y jubilaciones. El documento enviado al ministerio menciona expresamente la preocupación por la eliminación de programas sociales, el cierre de dependencias estatales y las reformas laborales que, a criterio del gremio, “ponen en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores”. Los estatales también denunciaron un alza de la conflictividad laboral, producto de despidos y la reducción de fondos.

El texto de ATE acusa al Poder Ejecutivo de “gobernar a fuerza de decreto y veto” y avanzar “en contra de trabajadores y de la sociedad en su conjunto”.

Temas Buenos AiresAsociación de Trabajadores del EstadoCongreso de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno nacional extendió el plazo para rescindir contratos con empresas estatales

El Gobierno nacional extendió el plazo para rescindir contratos con empresas estatales

Fentanilo: el dueño del laboratorio negó su responsabilidad y apuntó a un sabotaje

Fentanilo: el dueño del laboratorio negó su responsabilidad y apuntó a un sabotaje

Del pedido de un salario a la candidatura: Jorge Porcel Jr. busca un escaño de diputado nacional

Del pedido de un salario a la candidatura: Jorge Porcel Jr. busca un escaño de diputado nacional

Causa Vialidad: vence el plazo para que Cristina Kirchner deposite el dinero embargado

Causa Vialidad: vence el plazo para que Cristina Kirchner deposite el dinero embargado

Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

Lo más popular
Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia
1

Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros
2

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital
3

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas
4

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas

5

Prevención, control y sanción de infracciones

6

Cartas de lectores: San Martín y el fin de las guerras de la independencia

Más Noticias
Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Comentarios