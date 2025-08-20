ATE se moviliza y se suma al pedido de los jubilados

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la realización de una Jornada Nacional de Lucha para el día de hoy, lo que comprende un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional. La convocatoria se extiende a todas las provincias del país.
Según comunicó la entidad sindical, la medida involucrará asambleas en diversas reparticiones, suspensión de actividades, movilizaciones y otras formas de protesta. La acción tiene como objetivo acompañar los reclamos impulsados por jubilados que se manifiestan los días miércoles en los alrededores del Congreso de la Nación.
La concentración principal ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores estatales interrumpirán sus tareas y abandonarán sus oficinas a partir de las 12 del mediodía para reunirse frente al Congreso, junto a organizaciones de jubilados y de discapacitados. La jornada estará marcada por la sesión parlamentaria convocada para debatir una suba de haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad.
Respuesta
ATE formalizó la notificación de la jornada de protesta mediante una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Allí, la entidad justificó la medida como respuesta a la aplicación de un programa económico que, según su análisis, deteriora el poder adquisitivo, precariza el empleo y favorece políticas de ajuste, derogaciones de derechos y desmantelamiento de organismos públicos.
Entre los fundamentos detallados, la asociación sindical destacó el aumento de la pobreza y la “pulverización” de salarios y jubilaciones. El documento enviado al ministerio menciona expresamente la preocupación por la eliminación de programas sociales, el cierre de dependencias estatales y las reformas laborales que, a criterio del gremio, “ponen en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores”. Los estatales también denunciaron un alza de la conflictividad laboral, producto de despidos y la reducción de fondos.
El texto de ATE acusa al Poder Ejecutivo de “gobernar a fuerza de decreto y veto” y avanzar “en contra de trabajadores y de la sociedad en su conjunto”.