¿Un imperio más poderoso que los Inca?: hallaron una red de templos de una enigmática sociedad de Sudamérica

Antes de que los Inca se instalaran en América y fundaran una de las sociedades más complejas, otra comunidad ya habría sentado precedentes con un imperio sofisticado aunque menos reconocido. El hallazgo reciente de una compleja red de templos de una misteriosa comunidad llamada Tiwanaku, desentrañaría los secretos de lo que fue una de las sociedades preincaicas más poderosas.
Alrededor del año 1000 d.C, una enigmática comunidad se habría instalado en el municipio de lo que hoy es Caracollo, en Bolivia, un dato que quedó evidenciado en las ruinas de un inmenso complejo de templos en las tierras altas de esta región de América del Sur. El hallazgo fue una sorpresa para los arqueólogos, que se habían centrado en buscar respuestas sobre esta sociedad perdida en otros puntos diferentes.
Un hallazgo inesperado
Los antiguos templos de los Tiwanaku se encontraron a unos 210 kilómetros al sur de donde se había determinado el sitio arqueológico de esta comunidad, al sureste del lago Titicaca. Esta habría sido la meca de un poderoso imperio anterior al Estado de organización política más grande de la América precolombina.
El templo hallado recibe el nombre de Palaspata en honor al nombre nativo de la región y se encuentra fuera de los límites de donde anteriormente se sabía que se expandió Tiwanaku, dijo el Dr. José Capriles, arqueólogo boliviano y profesor asociado de antropología en la Universidad Estatal de Pensilvania a CNN.
¿Cómo eran los templos de los Tiwanaku?
Capriles, autor principal del estudio, señaló que los elementos arquitectónicos del edificio, incluyendo una plataforma aterrazada y un patio hundido, guardan un sorprendente parecido con el estilo Tiwanaku presente en otras partes de la región del lago Titicaca. "No lo esperamos en este lugar en particular, y su existencia es notable", afirmó.
El templo, que tiene un sendero que lo atraviesa debido a los repetidos viajes de los lugareños, está cerca de una ruta de viaje boliviana muy utilizada, ahora llamada carretera La Paz-Cochabamba, que conectaba tres rutas comerciales utilizadas por otras sociedades que le siguieron, como los Incas.
La estructura tiene 125 metros de largo y 145 metros de ancho (410 por 475 pies), aproximadamente el tamaño de una manzana de una ciudad, con 15 recintos modulares que probablemente eran habitaciones que rodeaban un patio interior.
Un imperio anterior al de los Inca
Para los investigadores, los Tiwanaku son aún un misterio. Los primeros estudios se hicieron en la década de 1860, pero el conocimiento aún es reducido. Pero su organización ya era admirable. “Tiwanaku fue lo que llamamos una formación estatal primaria, lo que significa que era una sociedad compleja con una estratificación social compleja”, dijo Capriles . El imperio se desarrolló sin influencia externa y “surgió de una serie de sociedades agrícolas previas”.
Esta sociedad es el enigma sin concluir de los investigadores que por mucho tiempo creyeron que las sociedades antiguas debían ser de otra manera. Tiwanaku "no encajaba con las ideas de algunos de los primeros arqueólogos sobre cómo debería ser un estado o dónde podría haber una ciudad próspera", dijo Sharratt. "No ha cumplido necesariamente todas nuestras expectativas, así que creo que esa es en parte la razón".
El centro del poder y la caída de los Tiwanaku
Los Tiwanaku construyeron Palaspata para ejercer aún más su influencia sociopolítica sobre otras sociedades de la zona controlando el comercio entre regiones, sugiere el nuevo estudio. “La ubicación de este sitio está estratégicamente ubicada entre dos importantes zonas geográficas del Altiplano Andino”, dijo Capriles.
Este templo ceremonial arroja luz sobre la interconectividad de los diversos territorios de la sociedad perdida y cómo Palaspata podría haber servido como puerta de entrada para que la sociedad Tiwanaku expandiera su poder en la región, según los investigadores.
Las teorías arqueológicas sugieren que Tiwanaku se derrumbó debido a una sequía o a la degradación ambiental . Otros expertos creen que ambos factores pudieron haber provocado tensión social y disturbios, que finalmente dieron lugar a un levantamiento populista.