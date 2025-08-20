¿Un imperio más poderoso que los Inca?: hallaron una red de templos de una enigmática sociedad de Sudamérica

Alrededor del año 1000 d.C, una enigmática comunidad se habría instalado en el municipio de lo que hoy es Caracollo, en Bolivia, un dato que quedó evidenciado en las ruinas de un inmenso complejo de templos en las tierras altas de esta región de América del Sur. El hallazgo fue una sorpresa para los arqueólogos, que se habían centrado en buscar respuestas sobre esta sociedad perdida en otros puntos diferentes.