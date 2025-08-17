¿Qué hay en el interior de la Luna?: el descubrimiento que sorprende a la ciencia

“Daremos más tiempo a los equipos”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, a comienzos del año en curso. Así, el director de la agencia informó que el plan, ahora, es viajar a fines de 2026. Antes, esperan concretar algunos vuelos de aproximación sin tripulantes y luego pasar cerca de la superficie, aunque sin alunizaje. Más tarde, hacia 2028, la ambición es intensa: quieren establecer la primera colonia de humanos en la Luna.