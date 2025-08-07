Impactante hallazgo: descubren un nuevo mamífero de la "era de los dinosaurios" en la Patagonia chilena

Científicos de la Universidad de Chile y el Núcleo Milenio EVOTEM anunciaron el descubrimiento de Yeutherium pressor, una nueva especie de mamífero mesozoico hallada en el Valle del Río de Las Chinas, en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Con un tamaño similar al de un ratón doméstico, este pequeño mamífero vivió hace unos 74 millones de años, según publicaron en Proceedings of The Royal Society B. Este hallazgo representa la tercera especie de mamífero mesozoico registrada en Chile, aportando datos fundamentales sobre la evolución de los mamíferos en Gondwana.
Origen e importancia de Yeutherium pressor
Yeutherium pressor fue identificado gracias a un fragmento de cráneo y un diente, piezas cruciales que permitieron distinguir esta nueva especie dentro del registro paleontológico. Según el investigador Hans Püschel, su dentición especializada —con crestas redondeadas diseñadas para triturar alimentos duros— revela características transicionales entre linajes mesozoicos y mamíferos modernos.
Su nombre refleja su carácter: “Yeuth” significa cerro o montaña en Aonikenk, “therium” significa “bestia” en griego, y “pressor” alude a su dentadura prensil, como un exprimidor de frutas.
Qué significa para la paleontología del hemisferio sur
Hasta 2020, no se habían documentado mamíferos mesozoicos en Chile. Yeutherium se suma a Magallanodon baikashkenke (2020) y Orretherium tzen (2021), profundizando el conocimiento sobre estos pequeños habitantes del Cretácico superior en la región.
Para el paleontólogo Agustín Martinelli, este nuevo descubrimiento “desvela una historia antes desconocida para los mamíferos no solo de Chile, sino del antiguo supercontinente Gondwana” y contribuirá a redefinir nuestra comprensión de la evolución de estos linajes al final de la Era de los Dinosaurios.