Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué no aparece la China Suárez en la primera temporada de "En el barro"?

Llamó la atención de muchos fue la falta de personaje que la China Suárez habría adelantado en su redes sociales.

¿Por qué no aparece la China Suárez en la primera temporada de En el barro?
Hace 8 Hs

La serie spin off, de El Marginal, llamada "En el barro" es un gran fenómeno que arrasa en la taquilla de Netflix. Actualmente, los capítulos de la primera temporada ya fueron publicados y algo que llamó la atención de muchos fue la falta del personaje que la China Suárez habría adelantado en sus redes sociales.

Netflix compartió el primer tráiler de "Las Maldiciones", la nueva serie de Leo Sbaraglia: ¿Cuándo se estrena?

Netflix compartió el primer tráiler de Las Maldiciones, la nueva serie de Leo Sbaraglia: ¿Cuándo se estrena?

Los fanáticos de Eugenia se vieron alarmados, debido a que estuvieron todas las apariciones esperadas: Valentina Zenere, María Becerra, Ana Garibaldi, Juana Molina, "La Locomotora" Oliveras, y varías más. Solo faltó una, esto trajo teorías, confusión y enojo entre los que esperaban ver a la China. 

La razón por la que la China Suárez no apareció en la primera temporada de En el Barro

El estreno de En el Barro generó gran expectativa, sobre todo porque la China Suárez había mostrado imágenes de su participación en el rodaje. Muchos fanáticos aguardaban su debut en los primeros episodios, pero su personaje nunca apareció en pantalla. Esa ausencia provocó sorpresa y una ola de preguntas en redes sociales, incluso llegaron a aparecer teorías sobre posibles conflictos en el rodaje.

En Instagram, la propia actriz alimentó la ilusión al compartir un posteo de una fanpage con fotos de sus jornadas de grabación. De esa manera quedó en evidencia que sí formó parte del proyecto, aunque sin revelar en qué momento aparecería. A partir de allí, comenzaron a circular teorías que apuntaban a que su rol estaba reservado para la segunda temporada, ya filmada.

¿Qué pasará con el personaje de la China Suárez en la serie "En el Barro"?

La producción de la serie decidió intervenir para aclarar la situación. A través de la cuenta oficial difundieron una imagen de Suárez caracterizada como Nicole, el personaje que interpretará. Se trata de una prostituta de alto perfil con clientes millonarios, una figura que aportará tensión dramática a la trama.

Con esta confirmación, los seguidores de la actriz recuperaron la calma y la expectativa volvió a crecer. Ahora saben que su aparición es inminente, aunque habrá que esperar al lanzamiento de la nueva temporada. Mientras tanto, En el Barro sigue liderando el ranking de lo más visto en Netflix, reforzando la intriga de lo que vendrá.

Temas Eugenia "China" SuárezNetflix
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”
4

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
5

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos
6

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Más Noticias
¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Comentarios