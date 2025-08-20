¿Por qué no aparece la China Suárez en la primera temporada de "En el barro"?

La serie spin off, de El Marginal, llamada "En el barro" es un gran fenómeno que arrasa en la taquilla de Netflix. Actualmente, los capítulos de la primera temporada ya fueron publicados y algo que llamó la atención de muchos fue la falta del personaje que la China Suárez habría adelantado en sus redes sociales.
Los fanáticos de Eugenia se vieron alarmados, debido a que estuvieron todas las apariciones esperadas: Valentina Zenere, María Becerra, Ana Garibaldi, Juana Molina, "La Locomotora" Oliveras, y varías más. Solo faltó una, esto trajo teorías, confusión y enojo entre los que esperaban ver a la China.
La razón por la que la China Suárez no apareció en la primera temporada de En el Barro
El estreno de En el Barro generó gran expectativa, sobre todo porque la China Suárez había mostrado imágenes de su participación en el rodaje. Muchos fanáticos aguardaban su debut en los primeros episodios, pero su personaje nunca apareció en pantalla. Esa ausencia provocó sorpresa y una ola de preguntas en redes sociales, incluso llegaron a aparecer teorías sobre posibles conflictos en el rodaje.
En Instagram, la propia actriz alimentó la ilusión al compartir un posteo de una fanpage con fotos de sus jornadas de grabación. De esa manera quedó en evidencia que sí formó parte del proyecto, aunque sin revelar en qué momento aparecería. A partir de allí, comenzaron a circular teorías que apuntaban a que su rol estaba reservado para la segunda temporada, ya filmada.
¿Qué pasará con el personaje de la China Suárez en la serie "En el Barro"?
La producción de la serie decidió intervenir para aclarar la situación. A través de la cuenta oficial difundieron una imagen de Suárez caracterizada como Nicole, el personaje que interpretará. Se trata de una prostituta de alto perfil con clientes millonarios, una figura que aportará tensión dramática a la trama.
Con esta confirmación, los seguidores de la actriz recuperaron la calma y la expectativa volvió a crecer. Ahora saben que su aparición es inminente, aunque habrá que esperar al lanzamiento de la nueva temporada. Mientras tanto, En el Barro sigue liderando el ranking de lo más visto en Netflix, reforzando la intriga de lo que vendrá.