Alerta por vientos: ¿qué provincias están en riesgo y qué se espera para las próximas horas?

Las alertas meteorológicas vuelven a encender las alarmas en Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias por fenómenos de alto impacto, que podrían fuertes vientos en varias provincias. ¿Qué zonas se verán afectadas?
Por otro lado, de acuerdo con el pronóstico del SMN, la jornada de este miércoles marcará el cierre de la ciclogénesis que afectó a gran parte del centro y norte del país. Si bien por la mañana continuarían las lluvias, las mismas se darán de manera aislada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con tendencia a mejorar hacia la tarde.
¿Qué provincias están en alerta amarilla por fuertes vientos?
El organismo nacional mantiene varias zonas en alerta amarilla. Este registro refiere principalmente a la presencia de viento y alcanza al interior de Buenos Aires, el noroeste de La Pampa, casi todo el territorio de Córdoba y Santa Fe, y la zona sur de Entre Ríos.
“Toda el área de cobertura indicada irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h”, sostiene el SMN para la provincia de Buenos Aires.
Salvo las localidades del sur como Coronel Suárez, Puán, Coronel Pringles, Bahía Blanca, Monte Hermoso, el resto del territorio se verá alcanzado por este fenómeno, incluso el Área Metropolitana.
En Entre Ríos, las áreas advertidas abarcan Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, donde se prevén vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora con ráfagas cuya velocidad podría alcanzar entre 65 y 80 kilómetros por hora.
El mismo pronóstico rige para distintos departamentos de Santa Fe, puntualmente en Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín.
Córdoba también figura dentro de las regiones que se encuentran bajo alerta. En la provincia, se indica que la zona de Juárez Celman y la región baja de Río Cuarto estarán expuestas a las mismas condiciones, con vientos persistentes que comenzarán a incrementarse progresivamente desde el sudoeste.
En La Pampa, el fenómeno abarcará los departamentos de Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán, detallándose que toda el área de cobertura se verá alcanzada a lo largo del día.