En alerta: se duplicó la contaminación del aire en Tucumán durante la última semana

Durante la última semana, la provincia registró un aumento significativo de la contaminación del aire, con valores que duplican los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo advirtió este martes a LA GACETA Jazmín Elizondo, colaboradora del Laboratorio de Estudios Atmosféricos de la Universidad Nacional de Tucumán, quien explicó el impacto de estos niveles sobre la salud de la población.