En alerta: se duplicó la contaminación del aire en Tucumán durante la última semana

Durante la última semana, la provincia registró un aumento significativo de la contaminación del aire, con valores que duplican los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo advirtió este martes a LA GACETA Jazmín Elizondo, colaboradora del Laboratorio de Estudios Atmosféricos de la Universidad Nacional de Tucumán, quien explicó el impacto de estos niveles sobre la salud de la población.
“Durante aproximadamente la mitad del año estamos respirando aire contaminado en Tucumán, y lo decimos casi como si fuese parte del paisaje. Pero no es natural: esta situación afecta a corto y largo plazo a todas las personas”, señaló la especialista.
Según contó, los sensores de la provincia reflejaron que el sur, especialmente zonas como Santa Rosa de Leales, fue la más afectada por picos de contaminación que alcanzaron los 80 microgramos por metro cúbico de material particulado 2.5 (PM2.5), partículas microscópicas que al concentrarse en el aire pueden causar problemas respiratorios y oculares.
“Cuando los niveles se vuelven rojos en el mapa, significa que la calidad del aire afecta la salud de cualquier persona. Los colores naranja o amarillo solo comprometen a quienes ya tienen afecciones respiratorias oculares”, explicó.
Elizondo detalló que estos picos suelen coincidir con incendios en zonas rurales y con períodos de alta actividad agroindustrial, especialmente durante agosto, la estación seca de la provincia. La especialista destacó que la presencia de lluvias ayuda a limpiar el aire, aunque la quema de pastizales y rastrojos sigue siendo un problema complejo y difícil de erradicar.
El Laboratorio de Estudios Atmosféricos de la UNT, que opera una de las redes de monitoreo más extensas del país, trabaja en colaboración con la subsecretaría de Estado de Medio Ambiente y recibe apoyo financiero de instituciones internacionales, como la Universidad de Chicago, ante la falta de financiamiento local.
“El trabajo de monitoreo es clave para que la población comprenda que no deberíamos acostumbrarnos a respirar aire contaminado. Los datos nos permiten asociar altos niveles de contaminación con un aumento de consultas médicas por problemas respiratorios y oculares”, agregó Elizondo.
Los especialistas recomendaron extremar las precauciones en las zonas más afectadas y fomentar medidas de prevención que reduzcan la quema de campos y el impacto de la actividad industrial y vehicular sobre la calidad del aire.