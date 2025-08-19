Secciones
Senado: la oposición dictaminó los proyectos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Ambas iniciativas podrían tratarse en el recinto esta semana, en paralelo al debate por los vetos del presidente Javier Milei.

Hace 2 Hs

La oposición en el Senado logró avanzar este martes con dos iniciativas clave: el proyecto que busca declarar la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario. Ambas propuestas cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y podrían ser tratadas en el recinto de la Cámara alta este mismo jueves o la próxima semana.

Durante el plenario de las comisiones de Salud, Población y Presupuesto —con la presencia de trabajadores del Hospital Garrahan—, los senadores opositores dieron dictamen favorable a la declaración de emergencia pediátrica por un año.

El proyecto reclama fondos para “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo”, así como también “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud” y la derogación de la resolución 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias.

En caso de ser aprobado en el recinto, el proyecto se convertirá en ley. En Diputados fue respaldado hace dos semanas con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando los dos tercios necesarios.

Financiamiento universitario

Por otra parte, en el plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto, la oposición también logró dictaminar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que ya había sido aprobada en la Cámara baja con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

El texto establece la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre pasado), la asignación de fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, y la creación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, destinada a impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

