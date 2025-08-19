Cómo saber si tu forma de dormir está afectando tu salud: señales de alerta

Existe una correlación entre la postura al dormir y el empeoramiento de la respiración. Para muchas personas con apnea del sueño, un trastorno del sueño, la respiración empeora al dormir en decúbito supino (boca arriba). Si bien el mecanismo no se comprende del todo, se presume que se debe a los efectos gravitacionales de los tejidos que obstruyen las vías respiratorias durante el sueño, explicó el Dr. Neil Kline, portavoz de la Asociación Americana del Sueño.