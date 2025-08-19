Secciones
Cómo saber si tu forma de dormir está afectando tu salud: señales de alerta

Aunque la posición para dormir pueda parecer inofensiva, podría causar severas consecuencias en nuestra salud.

Hace 2 Hs

Hay posiciones que son las preferidas para sentirse más cómodo a la hora de dormir. Pero muchas veces el confort de una postura específica puede ir en contra de nuestra salud, al punto de incluso causarnos daño sin que podamos notarlo.

Existen algunas señales sutiles que nos advierten que la posición que adoptamos para dormir puede traernos serias consecuencias para la salud. Desde un artículo de Business Insider advirtieron cuáles serían los signos de que tu forma de descansar te está afectando.

Los signos de que la forma en que dormís te está enfrentando

Tenés dolor

Si te despertás con dolor, sin duda puede ser señal de que tu postura al dormir te está haciendo daño ya que esto no debería suceder. Chris Brantner, entrenador certificado en ciencia del sueño, dijo al medio citado que elas molestias en la espalda comúnmente es causado por dormir en una posición incorrecta, como puede ser boca abajo.

"Dormir boca abajo también puede causar dolor de cuello, especialmente si mantienes la cabeza girada hacia un lado durante demasiado tiempo", dijo.

Estás roncando

"A simple vista, roncar podría parecer simplemente molesto, pero a muchas personas se les diagnostica apnea del sueño, lo que significa que el cuerpo deja de respirar con una frecuencia de hasta 20 a 30 veces por hora", declaró a Business Insider Bill Fish, coach certificado en ciencias del sueño. "Por lo tanto, quien ronca no debería dormir boca arriba, ya que no disfrutará del sueño de calidad que necesita".

Existe una correlación entre la postura al dormir y el empeoramiento de la respiración. Para muchas personas con apnea del sueño, un trastorno del sueño, la respiración empeora al dormir en decúbito supino (boca arriba). Si bien el mecanismo no se comprende del todo, se presume que se debe a los efectos gravitacionales de los tejidos que obstruyen las vías respiratorias durante el sueño, explicó el Dr. Neil Kline, portavoz de la Asociación Americana del Sueño. 

Cansancio incluso después de dormir

Estar cansado todo el día es otra posible señal de que tu postura al dormir no te favorece. Darren G. Koch, DDS, PA , dentista familiar y cosmético, explicó que el agotamiento puede ser un signo de apnea obstructiva del sueño, que requiere una evaluación médica para confirmar el diagnóstico. Koch también señaló que si tenés apnea del sueño o roncás, no deberías dormir boca arriba.

"En estos pacientes, dormir boca arriba puede provocar el colapso de los tejidos blandos de la garganta y la orofaringe sobre las vías respiratorias, lo que reduce la ingesta de oxígeno y compromete la salud a largo plazo", dijo.

Dolor de cabeza por la mañana

Los dolores de cabeza por la mañana no son exactamente el comienzo perfecto del día, pero lo que muchas personas no saben es que puede deberse a la posición que adoptan al dormir.

Kirk Huntsman , director ejecutivo de Vivos Therapeutics, Inc., escribió en una publicación que si se despierta con dolores de cabeza , es posible que debamos reevaluar las almohadas y la forma en que se sostiene el cuello mientras dormimos. Además mencionó que los dolores de cabeza también pueden deberse a un signo de bruxismo, donde se aprieta la mandíbula o los dientes por la noche mientras se duerme.

