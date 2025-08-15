¿Cuándo es peligroso?: cómo identificar si un ronquido es normal o si nuestra vida está en riesgo

B (IMC o "BMI" en inglés): El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador de peso, y las personas obesas o extremadamente obesas (con un IMC de 30 o más, o 35 o más, respectivamente) frecuentemente sufren de apnea obstructiva del sueño. Esto se debe a que el peso adicional en la boca, la lengua y el cuello puede colapsar los tejidos blandos, dificultando la respiración. “La pérdida de peso puede ser una parte importante de la recomendación de un proveedor de atención médica para abordar la apnea del sueño”, señaló Robbins. La apnea obstructiva del sueño ha aumentado globalmente a medida que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas, siendo menos común antes de 1970.