Secciones
Política

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Según la hermana del Presidente, el reloj en cuestión es de la marca Grovana, con un valor inferior a los U$S1.000.

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David
Hace 1 Hs

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondió a las afirmaciones de la conductora Pamela David, quien sugirió que la hermana del Presidente posee un reloj valuado en U$S35.000. Karina Milei desmintió la información y acusó a Pamela David de participar en una "campaña sucia", y adelantó que la demandará por calumnias e injurias.

"A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales. Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis", escribió primero y luego finalizó con el "fin", la muletilla que Manuel Adorni, vocero presidencial, instaló en el lenguaje 2.0.

Según Karina Milei, el reloj en cuestión es de la marca Grovana, con un valor inferior a los U$S1.000, y que fue adquirido con sus propios ingresos antes de que su hermano, Javier Milei, asumiera la presidencia.

Una respuesta a través de las redes

La polémica surgió después de que Pamela David comentara en su programa de televisión que "nadie habla del Rolex de Karina", en referencia a un supuesto reloj de alta gama que luciría la funcionaria. A su vez, Karina Milei respondió a través de su cuenta de X, donde afirmó que la acusación es falsa y la atribuyó a una costumbre de "políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo".

En tanto, el presidente Javier Milei también se sumó a la controversia a través de las redes sociales, al respaldar a su hermana y criticar a quienes difundieron la información.

Por su parte, Pamela David reconoció su error y se disculpó públicamente con Karina Milei a través de X, y se comprometió a rectificar sus dichos en su programa. "Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas", dijo.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El mensaje de Karina Milei tras la alianza con el PRO en CABA: “Es mucho más que un acuerdo electoral”

El mensaje de Karina Milei tras la alianza con el PRO en CABA: “Es mucho más que un acuerdo electoral”

Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo: La Libertad Avanza y el PRO competirán juntos en CABA

Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo: La Libertad Avanza y el PRO competirán juntos en CABA

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
3

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
4

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves
5

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”
6

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

Más Noticias
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

Está grave un joven baleado en el pecho

Está grave un joven baleado en el pecho

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Comentarios