Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Una respuesta a través de las redes

La polémica surgió después de que Pamela David comentara en su programa de televisión que "nadie habla del Rolex de Karina", en referencia a un supuesto reloj de alta gama que luciría la funcionaria. A su vez, Karina Milei respondió a través de su cuenta de X, donde afirmó que la acusación es falsa y la atribuyó a una costumbre de "políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo".