Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondió a las afirmaciones de la conductora Pamela David, quien sugirió que la hermana del Presidente posee un reloj valuado en U$S35.000. Karina Milei desmintió la información y acusó a Pamela David de participar en una "campaña sucia", y adelantó que la demandará por calumnias e injurias.
"A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales. Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis", escribió primero y luego finalizó con el "fin", la muletilla que Manuel Adorni, vocero presidencial, instaló en el lenguaje 2.0.
Según Karina Milei, el reloj en cuestión es de la marca Grovana, con un valor inferior a los U$S1.000, y que fue adquirido con sus propios ingresos antes de que su hermano, Javier Milei, asumiera la presidencia.
Una respuesta a través de las redes
La polémica surgió después de que Pamela David comentara en su programa de televisión que "nadie habla del Rolex de Karina", en referencia a un supuesto reloj de alta gama que luciría la funcionaria. A su vez, Karina Milei respondió a través de su cuenta de X, donde afirmó que la acusación es falsa y la atribuyó a una costumbre de "políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo".
En tanto, el presidente Javier Milei también se sumó a la controversia a través de las redes sociales, al respaldar a su hermana y criticar a quienes difundieron la información.
Por su parte, Pamela David reconoció su error y se disculpó públicamente con Karina Milei a través de X, y se comprometió a rectificar sus dichos en su programa. "Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas", dijo.