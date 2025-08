Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo: La Libertad Avanza y el PRO competirán juntos en CABA

Vidal se baja: críticas internas y límites al acuerdo

La diputada nacional María Eugenia Vidal también se pronunció tras conocerse el pacto. Según trascendió, la exgobernadora le comunicó a su círculo íntimo que no será candidata en esta elección y que no apoyará los vetos del presidente Javier Milei en el Congreso. Aunque se mantendrá dentro del PRO, no avala la fusión con La Libertad Avanza.