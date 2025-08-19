Putin dice que está listo para un encuentro con Zelenski

WASHINGTON, Estados Unidos.- La falta de claridad es el barniz que recubre todas la negociaciones de los últimos días alrededor de la guerra en Europa del Este, que se llevan a cabo con la intermediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario, que se propone como vínculo para un posible diálogo entre Rusia y Ucrania, se reunió ayer con el presidente de este último país, Volodimir Zelenski y otros líderes europeos, mientras que el viernes pasado hizo lo propio con el jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin.