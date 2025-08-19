Putin dice que está listo para un encuentro con Zelenski

WASHINGTON, Estados Unidos.- La falta de claridad es el barniz que recubre todas la negociaciones de los últimos días alrededor de la guerra en Europa del Este, que se llevan a cabo con la intermediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario, que se propone como vínculo para un posible diálogo entre Rusia y Ucrania, se reunió ayer con el presidente de este último país, Volodimir Zelenski y otros líderes europeos, mientras que el viernes pasado hizo lo propio con el jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin.
Durante la reunión con Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca, Trump dijo que Rusia estaría dispuesta a aceptar garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo de paz y se mostró optimista sobre las posibilidades de poner fin a la invasión rusa. Añadió que estaba dispuesto a celebrar una reunión a tres bandas con el líder ucraniano y el presidente ruso.
Putin estaría dispuesto a aceptar garantías de seguridad occidentales para Ucrania en caso de que se alcanzara un acuerdo de paz, pero habría rechazado la voluntad de Kiev de unirse a la OTAN a largo plazo.
Luego del encuentro con Zelenski, Trump se reunió por separado con los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia, el secretario general de la alianza militar del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Zelenski dijo que estas conversaciones con el estadounidense fueron las mejores hasta la fecha. “En una o dos semanas sabremos si vamos a resolver esto o si esta horrible lucha va a continuar”, dijo Trump al iniciar la reunión.
La presencia de los líderes europeos y de la OTAN, puso de relieve el nerviosismo sobre la postura de Washington respecto de Ucrania. Ya antes de la reunión, Trump había presionado a Kiev para que renunciara a Crimea y abandonara su objetivo de unirse a la OTAN, dos de las mayores exigencias de Moscú.
También reiteró que no considera necesario un alto el fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en línea con la posición de Putin. “No creo que se necesite un alto el fuego”, dijo Trump, sentado junto a Zelenski, en la Casa Blanca.
Zelenski, también antes de la reunión, había instado a Trump a instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia e insistió en la necesidad de que Washington brinde garantías de seguridad a su país.
Trump y el mandatario ucraniano se vieron primero a solas en la Oficina Oval. La última vez que se juntaron ahí, en febrero, el mandatario estadounidense y su vicepresidente, JD Vance, hostigaron y reprendieron públicamente al ucraniano, en una escena poco habitual, en la que lo trataron de “ingrato” por no reconocer la ayuda estadounidense en su esfuerzo de guerra, y de irrespetuoso por no ir vestido de traje.
Además de reunirse con los líderes europeos, Zelenski también tuvo un encuentro con el enviado de Trump para Ucrania, Keith Kellogg. “Nuestro objetivo principal es una paz confiable y duradera para Ucrania y para toda Europa”, publicó en redes sociales antes de la reunión. Y agregó: “Debemos detener las muertes, y agradezco a los socios que están trabajando para lograrlo y, en última instancia, para lograr una paz duradera y digna”.
El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró a la prensa, en el avión rumbo a Washington: “Tenemos que asegurarnos de que haya paz, que sea una paz duradera, justa y equitativa”.
Su homóloga italiana, Giorgia Meloni, añadió que “se está abriendo una pequeña ventana al diálogo” y que respaldaba la idea de las garantías de seguridad.
Mientras tanto, bombas
Rusia continuó sus ataques contra Ucrania antes de las nuevas negociaciones, en los que mató a siete personas, entre ellas dos niños, con drones y misiles balísticos durante la noche, según funcionarios ucranianos.
Zelenski consideró los ataques como un intento de “humillar los esfuerzos diplomáticos”.
El encuentro entre Trump y Putin en Alaska no logró un alto el fuego en la guerra que dura ya casi tres años y medio y que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.
Después de la cumbre, Trump dejó de insistir en la necesidad de un alto el fuego y defendió que había que alcanzar un acuerdo de paz completo, lo que significa que las negociaciones podrían continuar mientras la guerra sigue. También alarmó a Kiev y a las capitales europeas al repetir varios argumentos rusos.
“Algunas concesiones”
Según informan los medios de comunicación estadounidenses, Putin estaría dispuesto a congelar gran parte del frente actual en Ucrania si Kiev acepta renunciar por completo a la región de Donbás, en el este del país.
El enviado de Trump, Steve Witkoff, dijo que Moscú había hecho “algunas concesiones” en materia territorial.