 Trump propuso una reunión trilateral con Zelenski y Putin para poner fin a la guerra en Ucrania
Mundo

Trump propuso una reunión trilateral con Zelenski y Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

"Creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", dijo el presidente estadounidense.

AFP
Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes por la tarde que si su reunión con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski va bien, espera celebrar una reunión trilateral con el líder ruso Vladimir Putin con el objetivo de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

“Putin, Zelenski y yo queremos el fin de la guerra. No queremos dar una tregua porque eso da oportunidad de reagruparse, queremos conseguir una paz duradera”, declaró Trump, al tiempo que reveló que ya inició gestiones con el Kremlin para concretar el diálogo.

El exmandatario sostuvo que la situación humanitaria lo motivó a intervenir: “Se nos rompe el corazón viendo a los padres en los funerales. Ella (en referencia a su esposa, Melania) sintió que tenía que escribir una carta y le gustaría ver cómo esto acaba y se deje de matar a la gente”.

Trump también cuestionó la necesidad de un alto el fuego previo, al señalar que en los seis conflictos que resolvió durante su presidencia no hubo treguas iniciales: “Me gusta el concepto porque se detiene la matanza de personas, pero podemos trabajar en un acuerdo mientras continúan peleando”.

En paralelo, anticipó que se reunirá con ocho líderes europeos para discutir la ayuda militar y de seguridad a Ucrania: “Ellos van a ser la primera línea porque están en Europa, pero estaremos implicados también”.

Por su parte, antes de la cumbre, Zelenski mantuvo conversaciones con los jefes de Estado de Finlandia, Reino Unido, Italia, la Comisión Europea y con el secretario general de la OTAN, donde afirmó: “Ucrania está lista para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad”.

