Dirigentes europeos irán con Zelenski a la Casa Blanca

BRUSELAS, Bélgica.- Europa redobla sus esfuerzos para que la paz en Ucrania no se convierta en una derrota para Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará hoy a Washington para verse con el presidente estadounidense, Donald Trump,
Con él estarán, en Washington, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb y el secretario general de la alianza militar del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.
Tras la cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, que culminó sin anuncios concretos, los dirigentes europeos se unieron en torno a Zelenski, para fortalecer la posición de Ucrania frente al avance de Rusia.
Esta decisión se anunció ayer, antes de una videoconferencia de la “coalición de voluntarios”, en la que participaron la mayoría de los principales países europeos, la Unión Europea, la OTAN y países extracontinentales, como Canadá, con el objetivo de examinar las líneas generales de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.
El encuentro de hoy en la capital estadounidense, fruto de intensas negociaciones diplomáticas, será el primero de su tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.
El mandatario ucraniano elogió esta “unidad” europea y señaló que desconoce lo que conversaron Putin y Trump en Alaska. “Me gustaría que el presidente Trump nos diera a mí y a los líderes europeos muchos detalles”, añadió.
El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, aseguró que -en Alaska- Rusia hizo “algunas concesiones” territoriales con respecto a cinco regiones ucranianas clave en la guerra.
“¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!”, publicó ayer Trump en su red Truth Social.
Witkoff, que ha viajado a Moscú en varias ocasiones para reunirse con Putin, se declaró “optimista” sobre la reunión entre el presidente estadounidense y su par ucraniano, programada para esta tarde en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
“Espero que tengamos una reunión productiva el lunes, que alcancemos un consenso real y que podamos volver a hablar con los rusos, impulsar este acuerdo de paz y lograrlo”, dijo a la CNN Witkoff.
El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, amenazó a Rusia con nuevas sanciones si no hay acuerdo sobre Ucrania.
“Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias”, dijo en la cadena NBC. “No solo que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones”.
Tras la cumbre de Alaska, Trump abandonó su propuesta de un alto el fuego inmediato, pero Rubio dijo que esto “no está descartado”, aunque para Estados Unidos el “objetivo final es el fin de esta guerra”.
Por parte de los aliados de Kiev, Macron estimó que Putin “no quiere la paz”, sino la “capitulación” de Ucrania. “No puede haber discusiones territoriales sobre Ucrania sin los ucranianos”, añadió, y pidió que se invite a los europeos a las próximas cumbres sobre el conflicto.
Sobre la reunión en Washington, “nuestra voluntad es presentar un frente unido entre europeos y ucranianos” y preguntar a los estadounidenses hasta donde están dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania en un posible acuerdo de paz, explicó.
A su regreso de Alaska, Trump mencionó una garantía de seguridad para Kiev similar a la del Artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, que Moscú considera una amenaza existencial para sus fronteras.
Según Meloni, el objetivo sería definir “una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, listos para actuar en caso de un nuevo ataque”.
Lejos de un alto el fuego
Zelenski calificó de “histórica” la decisión estadounidense de ofrecer a su país garantías de seguridad. Estas, dijo, “deben ser verdaderamente prácticas, brindar protección en tierra, aire y mar, y desarrollarse con la participación de Europa”. Estas iniciativas diplomáticas surgen después de la cumbre del viernes en Alaska, entre Putin y Trump, en la que no se logró un acuerdo de alto el fuego.
Zelenski y sus aliados europeos favorecían un alto el fuego preliminar, pero Trump afirmó preferir un acuerdo de paz integral, aunque se mantuvo muy evasivo sobre su contenido.
El mandatario republicano también apoya una propuesta de Rusia para reforzar su presencia en el este de Ucrania, dijo un funcionario al tanto de las conversaciones telefónicas de Trump y los líderes europeos. Según esta fuente, el presidente ruso “exige, en la práctica, que Ucrania abandone el Donbás” y, por lo tanto, ceda completamente este territorio, que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.
Hasta ahora, Zelenski ha rechazado cualquier concesión territorial, alegando que tiene las manos atadas por la Constitución ucraniana.