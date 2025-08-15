Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

El Festival de Artes Visuales-Tucumán Arte continuará hoy con la inauguración de la exposición “Lobo Perro/Perro Lobo”, de Mariano Martínez, con curaduría de Carla Barbero, desde las 20 en Rusia/ Galería (Buenos Aires 729).
La propuesta se enmarca en las actividades organizadas por la Dirección de Artes Visuales del Ente Cultural de Tucumán, con entrada libre y gratuita. Las obras podrán visitarse hasta el 18 de noviembre.
“Es una invitación a recorrer un universo plástico en el que lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazan. Martínez aborda su trabajo como una exploración de la materia y el gesto, en un vaivén entre lo reconocible y lo informe, para construir imágenes que cuestionan la estabilidad de lo real. Objetos simples -como un chicle, una camisa o un analgésico- se transforman en colores, texturas y símbolos de doble naturaleza: domésticos y dramáticos”, se anticipa. Las creaciones abarcan esculturas, pinturas, máscaras de arcilla, y una “cueva” de dibujos en tiza pastel.
El artista visual tiene formación en teatro y participó en el Programa de la Universidad Torcuato Di Tella. Fue ganador del Premio Adquisición a Joven Artista de Tucumán en el Salón Nacional 2024 y recibió la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes en 2021.
Por aparte, esta noche a las 20, se inaugurará en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) la exposición del II Premio de Artes Visuales del Norte Grande, con entrada libre y gratuita, y se anunciará a la obra ganadora de esta convocatoria, que pasará a formar parte del acervo cultural artístico institucional de la ciudad. Además, se otorgarán dos premios fomento. El jurado está integrado por Silvia Leonor Agüero, Gabriela Brouwer y Alfredo Muñoz.
El jurado seleccionó los trabajos de 15 artistas, que estarán exhibidos hasta el 18 de septiembre. Se presentaron propuestas de Salta, Jujuy, Catamarca, Misiones y Tucumán. La muestra está integrada por Diego Rivas Ruzo, Federico Kirschbaum, Tiana Ortiz, Matías Misky Mayo Esquibel, Victoria Yoguel, Iván Ríos, Ana Laura Fromm, María Silvia Sánchez, Damián Esteban Díaz, María Gabriela Abram, Guadalupe Carrizo, María Fernández Pascual, Rubén Kempa, Juliet Ruiz Fernández y Juan Ortega.