Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

“Es una invitación a recorrer un universo plástico en el que lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazan. Martínez aborda su trabajo como una exploración de la materia y el gesto, en un vaivén entre lo reconocible y lo informe, para construir imágenes que cuestionan la estabilidad de lo real. Objetos simples -como un chicle, una camisa o un analgésico- se transforman en colores, texturas y símbolos de doble naturaleza: domésticos y dramáticos”, se anticipa. Las creaciones abarcan esculturas, pinturas, máscaras de arcilla, y una “cueva” de dibujos en tiza pastel.