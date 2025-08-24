Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

Este sistema fue desarrollado por investigadores de Dinamarca y se basa en un ciclo de apenas un minuto dividido en tres fases: 30 segundos de carrera muy suave, 20 segundos a un ritmo moderado y 10 segundos de máxima intensidad. El ciclo se repite cinco veces consecutivas hasta completar cinco minutos, tras lo cual se toma un descanso de 1 o 2 minutos. Una sesión completa puede incluir entre 3 y 4 bloques, lo que equivale a 15 o 20 minutos de trabajo efectivo.