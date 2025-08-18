Por qué envejecemos más rápido a los 44 y a los 60 años, según la ciencia

Si alguna vez atravesaste etapas de tu vida en la que reconociste un cambio físico asociado al envejecimiento, puede que se haya tratado efectivamente de eso. Es que la ciencia explica que, pese a las creencias de que el envejecimiento es lento, pausado o gradual, en realidad nos hacemos mayores “de a saltos”, como si se tratara de breves períodos de grandes cambios.
La Organización Mundial de la Salud define al envejecimiento desde el punto de vista biológico como el resultado de la “acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo”. Estos cambios producen descenso de las capacidades físicas y mentales y con él se incrementa el riesgo de padecer enfermedades
Por qué envejecemos a los 44 y a los 60 años
No es que el envejecimiento se acelere a partir de los 44 años y termine o se ralentice en los 60. Un estudio demostró que a esas dos edades, puntualmente, se da un proceso que acelera la degradación molecular. El trabajo fue publicado el año pasado en la revista Nature Aging y tomó como muestra más de 135.000 moléculas diferentes de los voluntarios.
Los investigadores descubrieron que los grandes cambios biológicos relacionados al envejecimiento se dan aproximadamente a los 44 años, por primera vez y, luego, a los 60. No se reconoció un único tipo de molécula afectada. Por el contrario, lípidos, metabolitos, proteínas y citoquinas se vieron afectadas por igual y envejecidas de igual modo.
Durante el primer episodio, la pérdida se da en la capacidad del metabolismo para procesar las grasas. Sustancias como el alcohol y cafeína dejan de ser recibidas de igual modo y se modifican proteínas fundamentales para el funcionamiento del cuerpo. Durante el segundo episodio, lo que sucede son alteraciones del metabolismo de la glucosa. También inician procesos relacionados a las enfermedades crónicas.
Un estudio previo –de 2019– indicó una hipótesis similar, según la cual las personas envejecemos “de repente” en tres momentos: a los 34, a los 60 y a los 78 años.
Envejecimiento saludable
La OMS destaca que, aunque algunas variaciones en la salud de las personas mayores se deben a factores genéticos, hay otros que influyen más. Estos están relacionados al entorno físico y social, las características de la vivienda y la comunidad y otras características personales que van desde el sexo hasta la condición socoeconómica.
Los entornos físicos y sociales pueden afectar a la salud de forma directa o a través de la creación de barreras o incentivos que inciden en las oportunidades, las decisiones y los hábitos relacionados con la salud. Los entornos propicios, tanto físicos como sociales, también facilitan que las personas puedan llevar a cabo las actividades que son importantes para ellas, a pesar de la pérdida de facultades. La disponibilidad de edificios y transportes públicos seguros y accesibles, así como de lugares por los que sea fácil caminar, son ejemplos de entornos propicios.