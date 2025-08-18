 José López, el "tapadito" de Scaloni en la Selección Argentina
José López, el "tapadito" de Scaloni en la Selección Argentina

El correntino de 24 años, surgido en Lanús y figura en Palmeiras, es una de las sorpresas, con más de 150 partidos en Brasil y títulos en el “Verdao”, vive el mejor momento de su carrera.

Hace 4 Hs

La prelista de Lionel Scaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas incluyó un nombre que llamó la atención de muchos: José Manuel López. El delantero correntino de 24 años, con pasado en Lanús y presente en Palmeiras, recibió su primera citación con la Selección Argentina tras consolidarse como una de las figuras del fútbol brasileño.

Formado en el club "granate", López tuvo una temporada explosiva en 2022 cuando marcó 13 goles en 25 partidos, lo que despertó el interés de los grandes del país. En más de una oportunidad estuvo en la órbita de Boca y River, aunque finalmente fue Palmeiras quien concretó su fichaje en 2022. Desde su llegada al “Verdao”, el atacante no dejó de crecer: acumula 155 encuentros oficiales con 47 tantos y 12 asistencias, además de haberse consagrado dos veces campeón de la liga local y de haber tenido un papel destacado en el Mundial de Clubes.

Con su 1,90 de estatura, López combina potencia física con un olfato goleador que lo convirtió en pieza clave del equipo paulista. Su rendimiento sostenido en una liga exigente y su capacidad para responder en partidos decisivos lo llevaron a ganarse la confianza de Scaloni, que decidió darle la oportunidad en un momento en el que la "Albiceleste" busca ampliar variantes ofensivas.

La aparición de "Flaco" en la prelista significará un salto en su carrera que ahora tendrá la chance de compartir vestuario con figuras como Lionel Messi y Lautaro Martínez. Para López, la sorpresa de la nómina, el sueño de vestir la camiseta celeste y blanca empieza a hacerse realidad.

Temas Lionel MessiBrasilPalmeirasLautaro MartínezLionel ScaloniJosé López
