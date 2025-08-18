José López, el "tapadito" de Scaloni en la Selección Argentina

Formado en el club "granate", López tuvo una temporada explosiva en 2022 cuando marcó 13 goles en 25 partidos, lo que despertó el interés de los grandes del país. En más de una oportunidad estuvo en la órbita de Boca y River, aunque finalmente fue Palmeiras quien concretó su fichaje en 2022. Desde su llegada al “Verdao”, el atacante no dejó de crecer: acumula 155 encuentros oficiales con 47 tantos y 12 asistencias, además de haberse consagrado dos veces campeón de la liga local y de haber tenido un papel destacado en el Mundial de Clubes.