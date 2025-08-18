Sorpresa en la prelista de convocados por Scaloni: Julio Soler, José López y Echeverri integran la nómina

Lionel Scaloni dio a conocer la lista preliminar de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, donde la Selección Argentina buscará seguir afianzando su camino hacia el Mundial 2026. En el listado se destacan las presencias de Lionel Messi, Julio Soler y José López.
Entre los arqueros aparecen Emiliano “Dibu” Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli, mientras que en defensa sobresalen nombres habituales como Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, junto con la aparición de Soler y el regreso de Juan Foyth.
El mediocampo presenta una mezcla interesante: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister aportan la solidez de siempre, acompañados por promesas como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse en el ámbito internacional.
En ataque, Messi y Lautaro Martínez lideran una delantera que también incluye a Julián Álvarez, Ángel Correa y Nicolás González, además de la novedad de José Manuel López, figura en Palmeiras.