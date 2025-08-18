Caputo busca absorber liquidez bancaria con licitación de emergencia y mantiene altas tasas de interés

El retorno de pasivos remunerados

Fuentes del sector bancario indicaron que, previo al cambio en la normativa, las entidades financieras necesitaban aproximadamente $2 billones para cumplir con los encajes. La modificación del Banco Central incrementó esta necesidad en $4 billones adicionales. La aceptación de los bonos Tamar como parte de los encajes implica que el Banco Central estaría indirectamente convalidando el retorno de pasivos remunerados, aunque en este caso el interés sería pagado por el Tesoro Nacional.