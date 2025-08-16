Dos flancos diferentes, pero muy sensibles: el fentanilo y los tropiezos “grossos” de Caputo

O sea que el Caputo no sólo marcó que el zafarrancho con la no absorción de fondos y el nivel de tasas no es responsabilidad del equipo económico (o del BCRA o de todos juntos), sino que se lo endosa básicamente a la oposición. Más allá de que reconoce que hay una realidad que no puede controlar del todo y que intenta una explicación al respecto, el juego que le abrió los ojos a más de uno es que él dice que si el mercado reacciona, no es por las medidas actuales, sino por lo que podría venir. Es decir que al día de hoy, el ministro preferido de Milei le asigna al kirchnerismo bastantes chances de ganar las elecciones. “Oh, my God!”, se hacían cruces con razón en la City porteña. Y si bien la situación se va desentrañar con los valores el lunes, muchos sintieron que el traspié del ministro fue una gran desprolijidad.