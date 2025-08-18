 Alarma del Conicet: el Perito Moreno está retrocediendo a un ritmo sin precedentes
Secciones
SociedadActualidad

Alarma del Conicet: el Perito Moreno está retrocediendo a un ritmo sin precedentes

Las icónicas fotografías del impresionante glaciar podrían convertirse en un recuerdo histórico rápidamente.

El glaicar Perito Moreno está sufriendo un retroceso sin precedentes.
Hace 14 Min

Uno de los glaciares más deslumbrantes de la Argentina se enfrenta a una tendencia alarmante. Lo que alguna vez fue una de las únicas masas de hielo estables de la Patagonia está afrontando un retroceso repentino y probablemente irreversible, lo que a la vez podría convertirse en una alarma para el resto de estas maravillas en el mundo.

Evacuaciones en Alaska por las inundaciones que provocó el impresionante deshielo de un glaciar

Evacuaciones en Alaska por las inundaciones que provocó el impresionante deshielo de un glaciar

Uno de los espectáculos más cautivadores de la Patagonia podría convertirse en sólo un nostálgico recuerdo de lo que era el glaciar Perito Moreno. Lucas Ruíz, investigador del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, detalló que el impresionante rompimiento del Perito Moreno, donde el puente de hielo que se forma con el avance del mismo colapsa, está sufriendo el proceso contrario.

“El glaciar Perito Moreno nos tenía acostumbrados a avances cada dos o cuatro años, que generaban o terminaban con el famoso rompimiento del Perito Moreno, sin embargo, desde hace al menos cuatro o cinco años, empezamos a detectar que el glaciar estaba en retroceso”, confirmó el investigador en una entrevista con TN.

Una investigación que encendió las alarmas

El Perito Moreno era una rareza para los glaciares de la Patagonia. Mientras que el 90% de los glaciares de la región disminuyen, esta masa de hielo única fue durante mucho tiempo la excepción gracias a su inusual ubicación. Pero recientemente, científicos de Alemania y Argentina alertaron que tanto esta maravilla de la naturaleza como su espectacular proceso de rompimiento están a punto de desaparecer.

En un nuevo estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment, los científicos informan que la superficie del glaciar disminuyó drásticamente en los últimos años y ahora está retrocediendo más rápido, mientras que el hielo fluye con mayor velocidad. Y creen lo peor: el glaciar Perito Moreno nunca más volverá a avanzar hacia la orilla opuesta del lago.

¿Qué pasará con el Perito Moreno?

Ruíz explicó que la tendencia llevó a una disminución progresiva del Perito Moreno. “Lo que significa esto es que el frente glaciar ya no alcanzaba, durante el invierno, a avanzar para recuperar la posición que perdía el verano. Y es así que, hemos registrado retrocesos de más de 800 metros“, precisó.

“Los indicios o la información que recabamos en este informe indican que el glaciar está retrocediendo hacia un lugar cada vez más profundo del lago, lo que nos hace pensar que entró en una fase de retroceso irreversible por cómo son las características de este tipo de glaciares, que terminan en cuerpos de agua", advirtió Ruíz.

Las consecuencias del retroceso

El experto explicó que el glaciar dejaría de tener su apoyo en la prolongación. “Podríamos decir de la península de Magallanes, hacia el interior del lago, al perder ese apoyo retroceda unos dos o tres kilómetros hasta una angostura que tiene el valle”, detalló el experto.

Y advirtió un efecto más que notorio: “Como consecuencia directa del retroceso, lo primero que veríamos es que el glaciar ya no llegaría tan cerca de la zona de las pasarelas, la zona donde, por ejemplo, se están tomando las imágenes que estamos viendo hoy en día y donde tenemos las fotos más famosas del glaciar”.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
1

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos
3

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura
5

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
6

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Más Noticias
Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Comentarios