Alarma del Conicet: el Perito Moreno está retrocediendo a un ritmo sin precedentes

Una investigación que encendió las alarmas

El Perito Moreno era una rareza para los glaciares de la Patagonia. Mientras que el 90% de los glaciares de la región disminuyen, esta masa de hielo única fue durante mucho tiempo la excepción gracias a su inusual ubicación. Pero recientemente, científicos de Alemania y Argentina alertaron que tanto esta maravilla de la naturaleza como su espectacular proceso de rompimiento están a punto de desaparecer.