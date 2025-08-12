A los 35 años, Fernando Cruz dejó la rutina para desafiar el frío extremo y conquistar el oro en natación invernal frente al glaciar Perito Moreno.

El día de la competencia, Fernando se anotó en cinco carreras: 50 y 100 metros libre, y 50, 100 y 200 metros pecho. Sin embargo, un error de ubicación —no estuvo en la zona de largada a la hora del llamado— le hizo perder la primera prueba, los 50 metros libre. “Me estaban viendo desde Tucumán y yo había venido hasta acá… sentí que había perdido tiempo, dinero y mucho esfuerzo; me puse mal”, recuerda. Pero no se dejó vencer. Se concentró en la siguiente prueba, los 100 metros. Durante la carrera tuvo que enfrentar dificultades: tomó agua de más, se le llenaron las antiparras y el frío del glaciar le exigía más de lo esperado. Aun así, llegó a la meta en buena posición. Al salir, un compañero le dijo que había ganado la medalla de bronce. “Fue una mezcla de sorpresa, alegría y alivio, después de los percances que había tenido en la competencia en sí”, recordó el tucumano.