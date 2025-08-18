 Interna Milei-Villarruel: actos y homenajes cruzados a José de San Martín
Interna Milei-Villarruel: actos y homenajes cruzados a José de San Martín

El Presidente participó de un acto en Casa Rosada y Villarruel envió flores a la Catedral.

Hace 49 Min

La ruptura en el vínculo entre el presidente de la Nación Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel volvió a evidenciarse en el marco de los actos en homenaje al General José de San Martín. El titular del Poder Ejecutivo y la presidente de la Cámara de Senadores realizaron homenajes por separado en la jornada de ayer para conmemorar el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del prócer nacional.

Acompañado del ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el oficialismo, Luis Petri, Milei participó de un homenaje organizado por Granaderos en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Vestido con un particular atuendo militar, el jefe de Estado entonó el Himno Nacional junto al jefe del Ejército Argentino, Teniente General Carlos Presti; al titular de Casa Militar, Sebastián Ibañez; al líder del Regimiento de Granaderos, Coronel Matías Mones Ruiz; y a soldados de caballería.

Villarruel, en tanto, tenía previsto viajar a Mendoza para participar de otro homenaje en el Campo Histórico El Plumerillo, en el departamento de Las Heras, donde sería recibida por el gobernador Alfredo Cornejo.

Cancelación

Sin embargo, a pocas horas del viaje, la vicepresidenta anunció a través de un mensaje en X que debía cancelar su visita por motivos de salud. “Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar”, explicó. Villarruel pidió disculpas “a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos” y aseguró: “Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón”.

En lugar de asistir al acto en territorio mendocino, la vicepresidenta envió una corona con la leyenda “Vicepresidente de la Nación” a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde descansan los restos del Padre de la Patria.

