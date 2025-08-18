Interna Milei-Villarruel: actos y homenajes cruzados a José de San Martín

La ruptura en el vínculo entre el presidente de la Nación Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel volvió a evidenciarse en el marco de los actos en homenaje al General José de San Martín. El titular del Poder Ejecutivo y la presidente de la Cámara de Senadores realizaron homenajes por separado en la jornada de ayer para conmemorar el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del prócer nacional.